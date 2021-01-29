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    Hukuk reformunun detayları ortaya çıktı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101291043690094-hukuk-reformunun-detaylari-ortaya-cikti/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı reform çalışmasında sona gelindi. Taslak metnin ayrıntılarına göre, eylem planında, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar yer alıyor. Ayrıca, bekçilere ve zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yargı Reformu Strateji Belgesini 30 Mayıs 2019’da açıkladı. Aradan geçen 20 aylık süre zarfında belge kapsamındaki 256 faaliyetten 122’si idari düzenlemeler ve Meclis’te yasalaşan üç ayrı yargı paketi ile hayata geçirildi.

    Yargı reformu çatısı altında hazırlık çalışmaları tamamlanan İnsan Hakları Eylem Planı da kısa bir süre içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

    'Geniş kesimlerin önerileri alındı'

    Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, hazırlık süreci Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yürütülen eylem planı, geniş kesimlerle yapılan görüşmeler sonucunda oluşturuldu. Beş çalıştay ve onlarca toplantı düzenlendi.

    Sivil toplum kuruluşları, hukukçular, yargı mensupları, akademisyenler, gazeteciler, gayrimüslim cemaat temsilcileri, iş ve çalışma dünyası temsilcilerinin önerileri alındı.

    Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, HSK, Türkiye Barolar Birliği başta olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşları ile toplantılar yapıldı. AİHM, AYM, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi ulusal ve uluslararası kurumların kararları, raporları, tavsiyeleri ile diğer ülkelerin eylem planları incelendi. Tüm Bakanlıklar ve kamu kurumları ile toplantılar yapıldı ve yazılı görüşleri alındı.

    Bakan Gül MYK'da sunum yaptı

    Tüm bu görüş ve öneriler çerçevesinde hazırlık çalışmaları tamamlanan taslak metin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Bakan Gül hafta başında yapılan AK Parti MYK toplantısında da eylem planına dair kapsamlı bir sunum yaptı.

    Hem AK Parti MYK’sında hem de AK Parti’nin diğer yetkili organlarında yapılacak değerlendirmelerin ardından yargı reformunun dördüncü paketi insan hakları eylem planı kapsamındaki bazı faaliyetleri ve yargı reformunun bazı unsurlarını da içerecek şekilde kısa bir süre içerisinde Meclis’e sevk edilecek. Düzenlemelerin bir kısmı da idari tasarruflar yoluyla hayata geçirilecek.

    Pakette hangi düzenlemeler yer alacak?

    Habere göre, İnsan Hakları Eylem Planı taslak metni, 9 amaç, 49 hedef ve 374 faaliyetten oluşuyor. Eylem planında, devletin bireylerin hak ve hürriyetlerini koruma görevine vurgu yapılıyor. Hak ve hürriyetleri koruma altına alacak yasal düzenlemeler yer alıyor. Taslakta hukuki öngörülebilirlik ve şeffaflık, adil yargılanma hakkının güçlendirilmesi, özel hayatın güvence altına alınması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması gibi başlıklar dikkat çekiyor.

    Bekçilere insan hakları eğitimi

    Taslakta, kamuoyunda çok tartışılan başka başlıklar da yer aldı. Vatandaşlarla sık sık yüz yüze gelen çarşı ve mahalle bekçileri ile zabıtalara insan hakları eğitimi verilecek.

    Kadına şiddete boşanmış eş ayarı

    Kadına yönelik şiddeti önlemek için adımlar atılacak. Eşe karşı işlenmiş suçlardaki ağırlaştırıcı sebepler boşanan eşi de kapsayacak şekilde genişletilecek. Tek taraflı ısrarlı takip, ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Bir kadını fiziki ya da haberleşme yoluyla ısrarlı bir şekilde takip eden kişiler cezalandırılacak.

    Boşanma davaları daha hızlı neticelendirilecek

    Boşanma davaları, tarafların daha fazla yıpranmaması için hızlı neticelendirilecek. Bunun için,, boşanma davaları istinaf mahkemesine gitmeyecek, doğrudan Yargıtay’da yapılacak temyiz incelemesiyle sonuçlanacak.

    Çocuk dostu adliyeler

    Çocukların psikolojisi için çocuk dostu adliye konsepti hayata geçirilecek. Çocukların taraf olduğu davalarda hakimler cübbe giymeyecek. Ve uzun zamandır beklenen hayvan hakları düzenlemesi. Hayvanlara karşı işlenen suçlar, cana karşı işlenmiş suç sayılacak. Failler artık cezasız kalmayacak.

    Güvenli gıda arzı için bağımsız bir yapı

    Özellikle salgın döneminde fahiş fiyat artışlarıyla gündeme gelen gıda arzı konusu da eylem planında yer alacak. Güvenli gıda arzını temin etmek ve bu konuda kamuoyunu hızlı bir şekilde bilgilendirmek için, tüketici kuruluşlarının da yer alacağı bağımsız bir yapı oluşturulacak.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Türkiye Barolar Birliği, Yargı reformu, Birleşmiş Milletler (BM)
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