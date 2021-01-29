Yayladağı Belediye Başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, testinin pozitif çıkmasının ardından 30 Aralık 2020’de Hatay Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı, 6 Ocak’ta Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden 61 yaşındaki Sayın bugün hayatını kaybetti.

AA’ya konuşan AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, Sayın’ın ölüm haberini öğle saatlerinde aldıklarını söyledi.

AK Parti adayı olarak girdiği 2019’daki yerel seçimde belediye başkanlığını kazanan Sayın, evli ve üç çocuk babasıydı.