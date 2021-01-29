Yüksekovalı inşaat ustası, kızı için Anıtkabir’in kardan maketini yaptı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i görmek isteyen 9 yaşındaki kızı Hira için kardan Anıtkabir yaptı.

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i gezmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir maketi yaptı.

10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta bu maketi yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da ortaya çıkardı. İnşaat işçisi baba Karahan, şöyle konuştu:

"Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir'e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara’da dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı.

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