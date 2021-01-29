Yüksekovalı inşaat ustası, kızı için Anıtkabir’in kardan maketini yaptı

Yüksekova ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Şerif Karahan, Anıtkabir'i gezmek isteyen kızı Hira'nın bu hayalini gerçekleştirmek için evinin önünde kardan Anıtkabir maketi yaptı.
10 gün boyunca hava sıcaklığının eksi 20 derece olduğu dondurucu soğukta bu maketi yapan baba Karahan, biriken karlardan aslan ve aslanlı yol da ortaya çıkardı. İnşaat işçisi baba Karahan, şöyle konuştu:
- "Kızımın kuzeni bundan önce Anıtkabir'e gitmişti. Telefonla kızımla konuştu. Kızım da ondan bol bol Anıtkabir resimlerini çekmesini istedi. Ankara’da dönünce kızım Hira ile görüştü. Anıtkabir resimlerini gören kızım çok heyecanlandı.
'Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir’e götüremedim'
- Keşke ben de gidebilsem, Atamın yerini görmek istiyorum. Kızım da bana 'Baba sen bize kardan helikopter, uçak ve daha değişik bir sürü figürler yaptın. Bana da bu sefer Anıtkabir yap' dedi. Ben de iş olmadığı için evimin bahçesinde biriken karlardan kızım Hira için aslanlı yol ve Anıtkabir yaptım. Güzel bir sürpriz oldu. Pandemi ve imkansızlıklar nedeniyle kızımı Anıtkabir’e götüremedim."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)