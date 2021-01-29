Diyarbakır'da 'yenileme var' diye hayvanlar ölüme salındı: Belediye hakkında suç duyurusu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden sayıları 300-400 arasında olan bakıma muhtaç hayvanlar, yenileme gerekçesiyle dışarı salındı. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Diyarbakır Barosu ve HAYTAP Diyarbakır temsilciliği, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki yüzlerce hayvanın dışarı salındığını açıkladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Baro, olaya ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri ile bir toplantı gerçekleştirerek, sokağa salınan hayvanların akıbetini sordu.

'Hayvanların bir kısmı ölmüş, kalanlar ise ölümle pençeleşmektedir'

Belediye ile yapılan görüşmede dışarıya salınan hayvanların derhal geri toplanacağı sözünü aldıklarını belirten Diyarbakır Barosu Hayvan Hakları Merkezi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hayvanların derhal geri toplanacağı sözü alınmışsa da bu söz tutulmamış, paylaşılan vahim görüntülerden de anlaşılacağı üzere hayvanların bir kısmı ölmüş, kalanlar ise ölümle pençeleşmektedir. Bu olay en ağır hayvan hakkı ihlalidir. Merkezimiz ve HAYTAP dahil tüm hayvan hakkı savunucuları hayvan hakları alanında yapılan olumlu eylemleri desteklemekle beraber her kim olursa olsun hayvan hakkı ihlallerinin karşısında durmaktadır. Bu bağlamda sorumlular hakkında bir an önce işlem başlatılması talebimizi net bir şekilde ortaya koyuyoruz."

'Yenilenmesi gerekçesiyle yapılması ise ayrı bir vehamettir'

Hayvanların barınağın yenilenmesi gerekçesiyle dışarıya salındığı şeklindeki gerekçenin vehametine değinilen açıklamada, "Eylemin Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinin yenilenmesi gerekçesiyle yapılması ise ayrı bir vehamettir. Nitekim bakıma muhtaç hayvanlar için yapılan bir tesis, koruma altında olan hayvanların ölüme gönderilmesine gerekçe yapılmıştır. Bu, yetkili kişilerin hayvan haklarından ne kadar bihaber olduklarını da ortaya net bir şekilde koymuştur. Hayvanları korumakla görevli kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen vahim eyleme dair merkezimizce suç duyurusu, disiplin soruşturması ve ayrıca 5199 sayılı yasa kapsamında para cezası ile tecziyelerine yönelik başvuruda bulunulmuştur" denildi.