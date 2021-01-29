Perinçek'ten Akşener'e: 2014'te Silivri duvarını Jinping Perinçek mi yıktı, Doğu Perinçek yıktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Perinçek'i, Akşener'i milliyetçilik noktasında eleştirerek "Silivri duvarını yıktık 2014 yılında. Jinping Perinçek mi yıktı? Doğu Perinçek yıktı" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisiyle ilgili olarak "Çin Merkez Komitesi Türkiye Komiseri, namı diğer ‘Kısmen İktidar’, Sayın Jinping Perinçek" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Türk milliyetçiliği üzerinden Akşener'i eleştiren Perinçek, şunları söyledi:

"Meral Akşener'in cevap veremeyeceği sorular var. Ermeni soykırımı yalanını Jinping Perinçek mi bitirdi? Doğu Perinçek bitirdi. Ergenekon'un Silivri duvarlarını 2014 yılında Jinping Perinçek mi yıktı? Doğu Perinçek yıktı. Türk milliyetçiliğinin en önemli işlerinden birisi, Doğu Perinçek önderliğindeki Vatan Partisi yıktı. Gladyo prensesi Akşener neredeydi o zaman? Amerikan senaryoları içerisinde hangi konumlardaydı?

Perinçek'ten Akşener'e: Silivri duvarını yıktık 2014 yılında. Jinping Perinçek mi yıktı, kim yıktı? Doğu Perinçek yıktıhttps://t.co/b6xbXGyUkR pic.twitter.com/e62RGq9guB — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 29, 2021