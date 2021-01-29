3 milletvekili CHP'den istifa etti

Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel CHP'den istifa etti. CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 138'den 135'e düştü.

CHP yönetimi ve politikalarını eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel partilerinden istifa etti.

Vekiller yaptıkları açıklamada özellikle partinin ittifak politikalarını ve HDP'ye yaklaşımı eleştirdi.

3 milletvekili hafta başında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü.