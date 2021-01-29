Döverek öldürmeye iyi hal indirimi

Konya'da üniversite öğrencisi genci döverek öldüren 3 sanığa önce müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle cezaları 12 yıl altışar aya düşürdü.

Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanığa 12 yıl altışar ay hapis cezası verildi.

Tutuklu sanıklar Hüseyin Koç, oğulları Adil ve İsa Koç, haklarındaki suçlamayı reddetti.

Hüseyin Koç, gencin bahçeden kaçmak için duvara tırmanırken düştüğünü öne sürdü.

NTV'nin haberine göre, mahkeme, sanıklara önce 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Ancak ceza 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 12 yıl altışar aya düşürüldü.

23 yaşındaki üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel, geçen yıl ablasının şiddete uğradığını öğrenmiş, durumu konuşmak için kayınpederinin evine gidince demir çubuklarla dövülerek öldürülmüştü.