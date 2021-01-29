Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 131 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 6 bin 912

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 131 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 6 bin 912 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131 artarak 25 bin 736 ulaştı.

Bugün 165 bin 94 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 6 bin 912 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 664 olarak belirlenirken, ağır hastaların sayısı 1740 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 8 bin 93 kişi sağlığına kavuştu. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 4.7 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 45.2

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 59.0

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30.1

Ortalama temaslı tespit süresi: 8 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9