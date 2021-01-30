İBB Gıda Konseyi Başkanı Günaydın: Ne süt dağıtmaktan ne de burs vermekten vazgeçeceğiz

DW Türkçe'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi CHP dönemi başladığından bu yana engellemelerle karşılaştıklarını dile getiriyor. Süt ve ekmek dağıtımı, metro inşaatı ve üniversite öğrencilerine burs ilk akla gelenler. 16 milyonluk İstanbul'da İBB, seçimlerde 25 yıldır aradan sonra muhalefete geçmişti.

CHP'li belediye, söz konusu müdahalelerin çalışmalarını durdurmayacağını söylüyor.

Gökhan Günaydın İBB Gıda Konseyi Başkanı konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Elektrikli araçlarımızı Adalar'a halkına tanıttık. Efendim dediler ki ruhsat vermeyeceğiz. Kamuoyunun haklı baskısı ile geri adım atmak zorunda kaldılar. Pandemi döneminde ekmek dağıtıyoruz. Dağıtılan ekmeklere polis engel olmaya gayret gösteriyor. İBB Meclisi'nden büfe sayısını arttırmaya yönelik karar çıkartamıyoruz. Yani AKP ve MHP çoğunluğu buna engel olmaya çalışıyor. Arkasından mobil araçlarla ekmek dağıtmaya çalışıyoruz ve bakın tarım bakanlığı 2 gün sonra genelge yayımlıyor. 'Hijyene aykırıdır bunları engelleyeceğiz' diye."

'Müdahaleler bununla sınırlı değil'

İBB müdahalelerin bunlarla da sınırlı olmadığını iddia ediyor. Kamu bankalarından kredi alamayan İBB dışarıya borçlanmıştı. İBB son olarak Sayıştay tarafından kamu ihale kanununa aykırı şekilde süt dağıtmak ve üniversite öğrencilerine burs vermekle suçlandı.

Günaydın, kamu ihale kanununa göre tüketiciyi desteklemek adına üretici birliklerinden ihalesiz süt alınabildiğini bugüne kadar çocuklara 8.5 litre süt dağıtıldığını söylüyor.