Gaziantep Valisi: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

Gaziantep Valisi Gül, kentte yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayılarının tekrar artışa geçtiğini duyurdu.
'Rehavetten kurtulup dikkat etmemiz gerekiyor'
Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Vali Gül, şunları belirtti:
''Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor. Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar…''
İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti.— Davut GÜL (@gul_davut) January 29, 2021
Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor.
Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar...
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