Gaziantep Valisi: Vaka sayıları tekrar yükselişe geçti

İlimizde yaklaşık iki aydır düşüş eğiliminde olan vaka sayıları maalesef tekrar yükselişe geçti.



Şehrimizi ve kendimizi virüsten korumak için rehavetten kurtulup pandemi kurallarına azami dikkat etmemiz gerekiyor.



Lütfen 75 yaş üzeri hemşehrilerimiz aşılarını vurdursunlar...