Eski sevgilisi, sunucu Ceren Akdağ hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Eski reklamcı Emir Gözüsulu, bir dönem birliktelik yaşadığı spiker ve sunucu Ceren Akdağ’ın ayrılığı kabullenemeyip kendisine ve ailesine tehdit ve şantaj uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan korunma talepli dilekçede, spiker ve sunucu Ceren Akdağ ile eski reklamcı Emir Gözüsulu’nun 2015’te tanıştıkları, 2017’de Nişantaşı’nda Jerry’s Hot Dog-Sandwich adlı ortak bir restoran açtıkları anlatıldı.

Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın aktardığına göre dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Akdağ ile Gözüsulu, zarar eden işletmeyi 2020’de kapatmışlardır. Akdağ ile Gözüsulu’ya birtakım borçlar kalmıştır. Taraflar arasındaki ilişki ortaklığın bitmesi ile sona ermiştir. Gözüsulu, borçların büyük bir kısmının kendisi tarafından ödeneceğini, bir kısmının da Akdağ tarafından ödenmesi gerektiğini söylemiştir. Ancak Akdağ, sorumlu olduğu tüm borçların Gözüsulu tarafından ödenmesini, ayrıca nakit olarak 150 bin lira para vermesini talep etmiştir.

Gözüsulu’ya şantaj uygulayan Akdağ’ın, ‘Bağımlı olduğunu şimdilik ailen biliyor dimi Emir. Beni röportaj vermeye zorlama.’ şeklinde mesajlar göndererek gerçek dışı ithamlarda bulunarak tanınmışlığından faydalanmasının hukuken önlenmesi gerekmektedir.”

Mahkeme ise bir ay Akdağ’ın mağdur Gözüsulu’nun ve ailesinin bulunduğu konuta yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Akdağ’ın Gözüsulu’ya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti.

'Şiddete uğrayan benim'

Akdağ, aleyhine verilen tedbir kararına itiraz etti. Gözüsulu’nun işletmenin başına geçip borç batağına sürüklediğini itiraz dilekçesinde belirten Akdağ, "Ortağı olduğum işletmemde kötü niyetiyle borçlu duruma getirdi. Bu süreçte kendisi bana psikolojik, fiziksel ve ekonomik şiddet uygulamıştır. Alkol bağımlılığından vazgeçtiğini söyleyerek beni kandırdı. Uyuşturucu madde kullandığını öğrendim. Onun yüzünden kendi mesleğim olan televizyonculuğu yapamaz hale geldim. Borçlarını ödememek için beni kötü durumda bırakmayı amaçlamaktadır" dedi.

Mahkeme, verilen kararın yasaya uygun olması nedeniyle Ceren Akdağ’ın itirazını reddetti.