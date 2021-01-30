Kurtulmuş: Boğaziçi Üniversitesi'nde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin olarak kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.
"Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:
- "İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kâbe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir."
Boğaziçi Üniversitesi içerisinde Müslümanlara karşı nefret suçu işleyen sapkın provokatörleri şiddetle lanetliyorum.— Numan KURTULMUŞ (@NumanKurtulmus) January 30, 2021
İslam düşmanlarına milletimiz asla fırsat vermeyecektir. Müslümanların kıblesi Kâbe'mize karşı yapılan bu ahlaksızlığın sorumluları hukuken hesap vereceklerdir.
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