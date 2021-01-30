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    Rasim Ozan Kütahyalı: Z kuşağı adı verilen bu jenerasyonun Türkiye’de en sevdiği insanlardan biri benim

    © Fotoğraf : Twitter
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101301043694948-rasim-ozan-kutahyali-z-kusagi-adi-verilen-bu-jenerasyonun-turkiyede-en-sevdigi-insanlardan-biri-benim/

    Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, Z kuşağı adı verilen jenerasyonun Türkiye'de en sevdiği insanlardan birinin kendisi olduğunu belirterek "Onların bu sevgisini küçümsemeye kalkanlara bedelini çok ağır şekilde ödeteceğim. Hiç merak etmesin genç kardeşlerim" dedi.

    Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk'la çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada eleştiri konusu olan Güneş gazetesi yazarı Rasim Ozan Kütahyalı, bugün bir yazı kaleme aldı.

    "Rasim Ozan olarak dün 19 sene önceki 32. Gün videosu ortaya çıkınca, Amelie filminde çocukluk kutusunu bulan adam gibi duygulandım" diyen Kütahyalı, büyük bir sanatçı olan Pamuk'u çok sevdiğini ve o hislerle Ocak 2020'de çekildikleri fotoğrafı paylaştığını söyledi.

    Şu an pişman olduğunu belirten Kütahyalı, "Sosyal medya kötülük dolu, schadenfreude duygularıyla dolu herkes. Bir sürü ezik ve kompleksli insanla uğraşmak zorunda kalıyorsun" görüşünü dile getirdi.

    © Fotoğraf : Twitter
    Rasim Ozan Kütahyalı'nın 32. Gün programında Orhan Pamuk'a soru sorduğu video ortaya çıktı
    Kütahyalı, Pamuk'a soru sorduğu videoyla ilgili olarak şunları kaydetti:

    "Aslında 32.gün programında ben bir sual daha sormuştum ama maalesef dönemin konjonktürü gereği sansürlenmek zorunda kalmıştı. Yine bir general, faşizan bir açıklama yapmıştı o zaman. O bağlamda ben de 'Bu generallerin sultasından Türkiye ne zaman kurtulacak' diye sert sual sormuştum.

    Haliyle TV’de yayınlanamadı. Fakat o militarist rejimi göçertmeyi de biz başardık. Önce militarizmi sonra Gülenizmi çökerten adeta iki ihtilal yapanlar biziz.

    Ama elbette bu ihtilal süreçleri esnasında, devrim şartları gereği çok haksızlıklar da yaşandı. Hiç alakası olmayan kişilerin mağdur olabildiği de doğrudur.

    Ben bunları bir ihtilalci olarak kabul ediyorum. O yüzden bana bu sebeple olan şahsi nefretleri de saygıyla ve anlayışla karşılıyorum. Fakat elbette kariyerist fesatlık ve kişisel kıskançlık gereği habislik yapanlara saygı duymam.

    © AA
    Rasim Ozan Kütahyalı ile Kübra Par arasında 'no name' tartışması
    Hele ki böyle şahsi düşmanlıkların tetikçiliğini yapanlara hiç acımam. Bilakis bu tür aşağılık tipleri-eğer bana ve aileme şerefsizlik yaparlarsa-her türlü ihtilalci yöntemle buldozer gibi ezmek benim insanlık vazifemdir.

    Bu aynı zamanda tam 3 sene yasaklı olduğum dönemde bitmek bilmeyen sevgileriyle beni ayakta tutan ve ekranlara dönmemi sağlayan, özellikle 15-21 yaş arası genç kardeşlerime sözüm olsun."

    'Z kuşağı adı verilen bu jenerasyonun Türkiye’de en sevdiği insanlardan biri benim'

    Z kuşağı adı verilen jenerasyonun Türkiye'de en sevdiği insanlardan birinin kendisi olduğunu belirten Kütahyalı, "Onların bu sevgisini küçümsemeye kalkanlara bedelini çok ağır şekilde ödeteceğim. Hiç merak etmesin genç kardeşlerim. Bu son hadisede de sevindiğim tek konu 15-21 yaş kuşağının Orhan Pamuk ismiyle tanışması ve merak etmesi oldu. Şimdi harıl harıl Pamuk kitaplarını merak ediyor bu kuşak" diye yazdı.

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