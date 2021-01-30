Rus - Türk Ortak Merkezi faaliyete başladı

Dağlık Karabağ'da ateşkesi takip edecek olan Rus - Türk Ortak Merkezi bugün faaliyetlerine başladı.

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi bugün faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.

Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkezin açılışına Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililer katıldı.

Karabağ'da ateşkesi takip edecek olan Türk-Rus ortak merkezi bugün faaliyete başlıyor. Merkezden ilk görüntüler @trthaber'de.https://t.co/L3OTINGnGO pic.twitter.com/RQbT6kKhPV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 30, 2021

​Azerbaycan ve Rusya milli marşları ile İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Zakir Hasanov, merkezde görev yapacak Türk ve Rus askerlere başarılar diledi.

© AA Hasanov, merkezde Türk ve Rus askerler arasında dostluk ilişkilerinin oluşacağından emin olduğunu belirtti.

Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu, bölgedeki barış ve istikrarın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in çabaları ve kararlı iradeleri sayesinde sağlandığını kaydetti.

© AA Karaosmanoğlu, ortak merkezin, ateşkesin kontrolünü gerçekleştirmek, ihlalleri kayda geçirmek, tarafların şikayet ve sorunlarını incelemek ve ihlalleri engellemeye yönelik tedbirler almak maksadıyla faaliyet yürüteceğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de ortak merkezin bölgede barış ve huzura hizmet edeceğini belirterek, görevli askerlere başarı dileklerinde bulundu.

Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında 4 hektar alana kurulu ortak merkezde 65 modüler tipli yaşam ve hizmet alanı yer alıyor. Ortak merkezde insansız hava aracı (İHA) personeli de dahil 60 Türk, 60 da Rus askeri görev yapacak. Mescit ve kiliseye de yer verilen ortak merkezin güvenliğini ise Azerbaycan askerleri sağlayacak.

Törenin ardından merkezde incelemelerde bulunan heyet başkanları, ağaç diktiler.

Aliyev'den tebrik telefonu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, merkezin açılışı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.