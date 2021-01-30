Arka Sokaklar'da 'Bahar' karakterini canlandıran Oflaz: Bakkala giriyorum, 'Komiserim hoş geldin' diyenler oluyor

Oyuncu Merve Oflaz kendisi hakkında merak edilenlerle ilgili olarak Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'nin sorularını yanıtladı.

Şu an Arka Sokaklar'da adlı dizide 'Bahar' karakterini canlandıran Oflaz, "Güncel olaylar titizlikle işleniyor. Mesela kadın cinayetleri, kadına şiddet. Ayrıca her bölüm farklı konularımız var. Bir hafta kaçıran bile sonraki hafta diziyi aynı heyecanla yakalıyor. Benim dördüncü senem ama bu dizide 15 senedir usta oyuncular var. İnsanlar o kadar alıştılar ki, düşün, bana bile evden biriymişim gibi davranıyorlar. Mesela ben bir polisi canlandırıyorum, 'Şurada bir olay var, gelir misiniz' diye e-posta aldığım oluyor" dedi.

Sokakta insanların bazen "Bahar" diye seslendiğini ifade eden Oflaz, "Bakkala giriyorum, 'Komiserim hoş geldin' diyenler oluyor. Dizideki karakterle anılmak güzel bir şey, memnunum" ifadesini kullandı.

'Psikolojik şiddete maruz kaldım'

Dizinin son bölümünde canlandırdığı karakterin psikolojik şiddete maruz kaldığı hatırlatılan Oflaz, "Sen böyle bir şey yaşadın mı?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Psikolojik şiddete maruz kaldım. Şiddetin her türlüsü çok kötü ama sanırım psikolojik şiddet çok daha derin yaralar açıyor. Hayatında sevdiğin biri, patronun, sevgilin, arkadaşın fark etmez... Sana, seni kızdırmak için bile bir şeyler söylese onu ciddiye alıyorsun. Onun ağzından çıkan lafın içinde açtığı tahribatı sana anlatamam. Bunları düzeltmek de gerçekten çok zor.

'Söz geçiremediklerinde psikolojik şiddet uyguluyorlar, aşağılamaya çalışıyorlar'

Ben biraz başına buyruk bir insanım, doğam bu. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Mesela belki annemi, babamı dinleseydim, bitirdiğim okulum farklı olurdu, başka şeyler yapardım ama hep kendini dinleyen, başına buyruk biri oldum ve sonuçlarına da katlandım. Tabii hayatın içinde kimse anne-baban değil, sırtını sıvazlamıyor. Söz geçiremediklerinde de mobbing (işyerinde uygulanan psikolojik taciz, şiddet, düşmanca tutum), psikolojik şiddet uyguluyor, aşağılamaya çalışıyorlar. Bu yaşadıklarım bende ciddi yaralar açtı."

Oflaz, "Bu dediklerin nasıl oldu?" sorusu üzerine de "Özgüven eksikliği. Bu sebeple tedavi de gördüm. Hatta arada yine hatırlıyorum ve kendime neler başardığımı, neler yaptığımı hatırlatıp kendi kendimi iyi etmeye çalışıyorum. Bunlara rağmen de “Hı hı tamam” diyerek oturan bir kadın olmayacağım" diye konuştu.