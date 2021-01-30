Akşener: Cumhur İttifakı'nı radyoya benzetiyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Cumhur İttifakı'nı radyoya benzettiğini söyledi. Akşener, "O radyonun makine kısmı AK Parti ve Sayın Erdoğan. Bir düğme Bahçeli'nin, bir düğme Perinçek'in elinde" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV'de katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ziyareti hakkında konuşan Akşener, "Sayın Erdoğan'ın yaptığı istişare işi ilginç. Erdoğan, sistemin tepe taklak gittiğini görünce Cumhur İttifakı'nı genişletmek amaçlı ziyaretle başladı. Ben o istişare kültürünün Türkiye'ye çok faydası olacağını düşündüğüm için 'Memleket Masası' teklifini önermiştim. Küçük ortak sayın Bahçeli, minik ortak ise sayın Perinçek, onlar çok çirkin ve pis dille suçladılar" ifadelerini kullandı.

Birgün'ün aktardığına göre "Her ne kadar gömlek çıkmış olsa da Milli Görüş çok uzun erimli bir gelenek" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"'Adil düzen' diye bir kavramın ilk defa onların dili ile ortaya konulmuş. Türkiye'yi belli noktalarda değiştirmek, dönüştürmek iddiasıyla yola çıkmış aynı zamanda seküler devlet ile, seküler devleti alkışlayanlarla dindar insanların yan yana gelip barışmasını da sağlamaya yönelik yolculuk bu. Bunu akademik bir gözle söylüyorum. Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının yolculuğu ise daha pragmatist zaman zaman oportünist bir yolculuk. Sizi beğenmediğini ifade eden en küçük eleştiride bulunan dünkü dostlarınızı ve Saadet Partisi'nde kalmış size yol gösterenleri çok çirkin bir dille suçladınız."

Cumhur İttifakı'nı radyoya benzettiğini belirten Akşener, "O radyonun makine kısmı AK Parti ve Sayın Erdoğan. Bir düğme Bahçeli'nin bir düğme Perinçek'in elinde. İç politikadaki düğme Sayın Bahçeli'nin eli, dış politikanın sahibi de Sayın Perinçek'in eli" diye konuştu.

"Ankara'da AK Parti'nin üç dönem milletvekilliğini yapmış sayın Selçuk Özdağ öldürmek amaçlı dövüldü" diyen Akşener, şunları ifade etti:

"Orhan Uğuroğlu, Afşin Hatipoğlu gibi iki gazeteci dövüldü. Ondan evvel Alaattin Çakıcı sayın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Ondan önce sayın Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalıştılar. Bütün bunlara baktığınız zaman ben Sayın Erdoğan'ın bu işleri kınayamadığını gördüm. Hele en son Sayın Kılıçdaroğlu'nu Alaattin Çakıcı tehdit ettiği zaman Bahçeli'nin 'dava arkadaşımız' diyerek yanında durması...

sayın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti. Ondan önce sayın Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalıştılar. Bütün bunlara baktığınız zaman ben Sayın Erdoğan'ın bu işleri kınayamadığını gördüm. Hele en son Sayın Kılıçdaroğlu'nu Alaattin Çakıcı tehdit ettiği zaman Bahçeli'nin 'dava arkadaşımız' diyerek yanında durması... Bu Türk siyasetinde ilk defa oluyor. Daha önce siyasetçiler arası tartışmalar olurdu ancak bu ilk defa oldu. İlk defa ana muhalefet partisi başkanını temsil eden başkanı tehdit eden mafya mensubuna sahip çıkıldı. Erdoğan’ın hiçbir tutum aldığını da görmedik."

'Dünyayı yakarsa garipler yakar Sayın Soylu'

"Sayın Perinçek'in bir beyanı var" diyen Akşener, "'Hem MHP, hem AK Parti, Vatan Partisi'nin Çin, Amerika, Rusya, AB konusunda görüşlerine gelmiştir.' Onun ortaya koyduğu stratejisine gelmektedir anlamı çıkıyor. Uygurlu kızımıza dair tek bir kelamın edilmemesi ile Sayın Perinçek'in demek ki doğru söylediği anlamı çıkıyor. Sistemin başında genel başkan olan kişi, bu iddiaya cevap vermek zorunda. Sayın Kılıçdaroğlu’na geçmiş olsun denilmeyen bir durum var. Daha vahimi söyleyeyim. Annesine hakaret edilmiş İçişleri Bakanı tweet üzerinden "Batsın bu dünya" diyor Müslüm baba gibi. Ben de ilave edeyim. Dünyayı yakarsa garipler yakar Sayın Soylu" ifadelerini kullandı.

'Erdoğan'ı kurtaran CHP ve Sayın Baykal'

Akşener, açıklamasına şöyle devam etti: "Sayın Erdoğan'ı kurtaran CHP ve Sayın Baykal. Bizim de seçime girmemizi sağlayan CHP ve Sayın Kılıçdaroğlu. Bu hakkı teslim etmemiz lazım. Kimse kimsenin düşmanı değil. Türkiye'yi makul bir dile çekmemiz için büyük bir gayretimiz var. İnsanlar artık huzur istiyor."

'Muhalif seçmen bekler ki orada mücadeleyi sürdüresiniz'

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel'in CHP'den istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Şimdi, seçmene cevap vermek zorunda kalacağız hep birlikte. Bu istifa eden arkadaşlarımız da netice itibariyle alacakları tutumlarla seçmene cevap verecekler. Biz de benzer şeyler yaşadık. Partilere ağır şeyler söyleyerek ayrılmalar, seçmenin karşısındaki haklı görme konusunda uzaklaştırır. Muhalif seçmen bekler ki orada mücadeleyi sürdüresiniz" diye konuştu.