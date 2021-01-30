Yavaş: 35 farklı meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inandıklarını ve buna sonsuz saygı duyduklarını söyledi.
"35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz" bilgisini veren Yavaş, şöyle devam etti: "Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız."
İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 30, 2021
35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz.
Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/1hs74AJAqE
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