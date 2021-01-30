Yavaş: 35 farklı meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da 35 farklı meydanda ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceklerini açıkladı. Yavaş, "Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, internete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inandıklarını ve buna sonsuz saygı duyduklarını söyledi.

"35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wi-Fi hizmeti vereceğiz" bilgisini veren Yavaş, şöyle devam etti: "Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız."

İnternete erişim hakkının, temel bir insan hakkı olduğuna inanıyor; bu hakka sonsuz saygı duyuyoruz.



35 farklı meydanda 2.362.000 m²'lik alana ücretsiz Wİ-Fi hizmeti vereceğiz.



Yıl sonuna kadar ise 10 milyon m²'lik alana ücretsiz internet sağlayacağız.https://t.co/wJcrNPNb9n pic.twitter.com/1hs74AJAqE — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 30, 2021

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