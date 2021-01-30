Adalet Bakanı Gül: Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kâbe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz

Prof. Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasının ardından protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde açılan bir resim sergisinde Kabe fotoğrafının yere serildiği gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencilere Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de tepki gösterdi.

Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut'. Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz. Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir" dedi.

Cenab-ı Hakk'ın emridir; 'evimi her türlü kirden temiz tut.'



Gönülleri nefretle paslanmış hadsizlerin kutsalımız Kabe'ye saygısızlığına hukuk göz yumamaz.



Bu alçaklığa karşı İstanbul Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup failler hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) January 30, 2021

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