Üzerine 2 ton demir ızgara düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir fabrikada kaynakçı olarak çalışan 37 yaşındaki Emre Horasan, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki demir platform ızgara imalatı sırasında kaynak yaparken söz konusu ızgara üzerine devrildi. Devrilen ızgaranın altında kalan Emre Horasan ağır yaralandı.

112 sağlık ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emre Horasan ameliyata alındı. Horasan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 05.00 sıralarında hayatını kaybetti.