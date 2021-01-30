Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 6 bin 871

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 6 bin 871 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25.865'e yükseldi.

Bugün 148 bin 785 test yapıldı. Yeni vaka sayısı ise 6 bin 871 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 658 olarak belirlenirken, ağır hastaların toplam sayısı 1692 olarak açıklandı.

Bakanlığın verilerinde, iyileşen hasta sayısı da 7100 olarak açıklandı.

Bakanlığın paylaştığı diğer oranlar ise şu şekilde.

Yatak doluluk oranı: Yüzde 45.2

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 59.0

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30.1

Ortalama temaslı tespit süresi: 8 saat

Filyasyon oranı: Yüzde 99.9