Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 129 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 6 bin 871

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25.865'e yükseldi.
Bugün 148 bin 785 test yapıldı. Yeni vaka sayısı ise 6 bin 871 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 658 olarak belirlenirken, ağır hastaların toplam sayısı 1692 olarak açıklandı.
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Bakanlığın verilerinde, iyileşen hasta sayısı da 7100 olarak açıklandı.
Bakanlığın paylaştığı diğer oranlar ise şu şekilde.
Yatak doluluk oranı: Yüzde 45.2
Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 59.0
Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 30.1
Ortalama temaslı tespit süresi: 8 saat
Filyasyon oranı: Yüzde 99.9
Sağlık Bakanlığı
30 Ocak 2021 tarihli koronavirüs tablosu
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