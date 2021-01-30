Fatih Erbakan: Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, HaberTürk'te katıldığı bir televizyon programında Türkiye-ABD ilişkilerine dair değerlendirmelere bulundu.

'Gerçek Fikri Ne?' programında konuşan Erbakan, "Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı" açıklamasında bulundu.

Erbakan ayrıca, Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili olarak da "Milli menfaatlere zarar vermeyecek şekilde ilişkiler devam etmeli ama Amerikan yönetiminin PKK/YPG sicili ortada" ifadelerini kullandı.

"Kürecik ve İncirlik Üssü kapatılmalı"

Yeni dönemde Türkiye-ABD ilişkileri nasıl şekillenir?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı @ErbakanFatih #GerçekFikriNe'de...

"Milli menfaatlere zarar vermeyecek şekilde ilişkiler devam etmeli ama Amerikan yönetiminin PKK/YPG sicili ortada." pic.twitter.com/ds9FKxPEfC — Habertürk TV (@HaberturkTV) January 30, 2021

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