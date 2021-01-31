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    Bursa merkezli 3 ilde sahte sertifika ve sahte vergi levhası kullanılarak jigolo sitesi yöneten ve burada vatandaşları 1 milyon 500 bin dolandıran ve bu paralarla lüks bir hayat yaşayan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkartılan 15 kişiden 5'i tutuklandı. Diğer 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

    Jigoloya not: 4 saatte 3 bin lira

    © İHA / FATİH ÇAPKIN - HAKAN GÖNÜL-AW111715
    Türkiye
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    Balıkesir'deki jigolo çetesi operasyonundan yeni detaylar ortaya çıktı. Şebekenin 'çağrı merkezi' gibi düzenleyip faaliyetlerini yürüttüğü dairede, jigolo adaylarıyla yapılan görüşmelerde kullandıkları not da bulundu. Nottaki detaylar kurbanların nasıl tuzağa düşürüldüğünü gösteriyor.

    Balıkesir'de yapılan operasyonda 'jigolo' olma hayali kuranları dolandıran bir şebeke ortaya çıkarıldı, 44 kişi gözaltına alındı.

    Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberin göre, son derece 'profesyonel' çalışan şebeke kiraladığı daireleri 'çağrı merkezi' gibi düzenliyor ve faaliyetlerini buralardan yürütüyordu. 'Red Ajans' adıyla internet üzerinden ilanlar veren şebeke, ilanlara kananları buralardan ağa düşürüyordu.

    © AP Photo
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    Polis şebekenin telefon görüşmelerinde kullandığı notları da buldu. Tek sayfalık bir notta jigolo adayı arandığında neler söylenmesi gerektiği yazıyor. Nota göre adaya önce başvurusunun kabul edildiği söyleniyor.

    Ardından da ‘bulunduğu lokasyonda’ hemen bir görüşme olduğu belirtilerek, "Görüşme için bugün müsait misiniz?” diye soruluyor. Adayların yüzde 99.9’unun cevabı da “Tabii, müsaitim” oluyor zaten.

    "Yapacağınız 4 saatlik görüşmede 3 bin lira alacaksınız. Görüşme uzarsa ücret de artıyor, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Yeme, içme konaklama bayana ait” denilerek kurbanın şevki iyice artırılıyor. "Ödemeleriniz görüşmeden bir saat önce hesabınıza yatırılacak” denildiğinde ise kurbanlar tamamen ağa düşürülmüş oluyor.

    Ajans jigoloları 'sözleşmeli' olarak işe alıyor. 3 aylık sözleşme için 320, 6 aylık sözleşme için de 520 lira talep ediyorlar. İnandırıcı olsun diye hesap numarası ve şahsi bilgiler de alınıyor. Kazanacakları paraya göre çok cüzi bir miktar olduğunu düşündükleri için adaylar hemen ödemeyi yapıp bir an önce işe başlamak istiyor.

    Parayı ödedikten sonra da bir daha kendilerini arayan numaraya ulaşamıyorlar. Kimi utancından kimi de ailesinden korktuğundan şikayetçi olamıyor. Şebeke ise aynı yöntemi kullanarak dolandırıcılığa devam ediyor.

    Etiketler:
    Sözleşme, Emniyet Müdürlüğü, Çağrı merkezi, Gözaltı, Operasyon, jigolo, Balıkesir
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