İtfaiye eri balçıktan kurtardığı danayı sırtında taşıdı

Fatsa'da Bolaman Irmağı çevresinde otlayan dana, yamaçtan suya düşüp balçığa saplandı. Danayı fark eden çevredekiler, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, danayı kurtarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye eri Abdullah Özçelik, danayı saplandığı yerden çıkarmayı başardı. Özçelik, danayı sırtında taşıyıp yola çıkararak sahibi Meliha Bahadır'a teslim etti.

İtfaye eri, balçığa saplanan danayı kurtararak sırtında taşıdı ve sahibine teslim etti https://t.co/HnkxcoBDBy pic.twitter.com/koqH2H1xQR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 31, 2021

​Danasına kavuşan Bahadır, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek şunları söyledi:

“Yüzde 70 engelli oğlumu camiye gönderdikten sonra hayvanları sulamak için bahçeye çıkardım. Bir süre sonra hayvanlarımın yanında Çiçek ismini verdiğim bu dananın olmadığını fark ettim. Danayı aramaya çalıştım ve derin bir suya düştüğünü gördüm. Kendi imkânlarımla danayı kenara çıkardım ve itfaiyeye haber verdim. İtfaiye ekipleri de kısa süre sonra gelip danayı balçıktan çıkardılar. Hayvan suda kaldığı için çok üşümüştü, ölmek üzereydi. Rabbim onların yardımcısı olsun."

'Kim olsa aynısını yapardı'

Kurtarma çalışmasının ardından sırtında taşıyarak yola çıkardığı danayı, sahibine teslim eden itfaiye eri Abdullah Özçelik de o anları anlatı. Özçelik, “Bize bir dananın dereye düştüğü ihbarı geldi. Olay yerine gittiğimizde ise dananın sahibi tarafından sudan çıkarıldığını ve o alanda da balçığa saplandığını gördük. Danayı kurtardığımızda durumu kötü olduğu için arkadaşlarla sırtımıza alarak taşımanın daha uygun olduğunu kararlaştırdık. Danayı sırtımızda yaklaşık 300 metre taşıyarak sahibine teslim ettik. Kim olsa aynısını yapardı. Görevimizi yaptık” diye konuştu.