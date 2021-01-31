Özdağ: Muhalif görünüp iktidara hizmet eden ciddi bir kesim var

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, CHP'den 3 milletvekilinin istifasının ardından Saadet Partisi ve İYİ Parti'deki bazı gelişmeleri örnek vererek, "Muhalif gibi görünüp aslında iktidara hizmet eden ciddi bir kesim var" yorumunu yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özdağ, İYİ Parti'de bir il başkanıyla ilgili spekülasyon, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi yöneticisi Oğuzhan Asiltürk'ü ziyareti ve son olarak CHP'de 3 milletvekilinin istifasının iktidarın lehine hamleler olduğunu söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Özdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Muhalif gibi görünüp aslında iktidara hizmet eden ciddi bir kesim var. Amaçları hem muhalefeti dejenere etmek, hem de iktidara dolaylı katkı sunmak.

Muhalefetin içinden ne kadar ayrık, ne kadar farklı ses çıkarsa -devleti yönetip yönetemeyeceklerine dair- kuşkuların artacağını biliyor, vatandaşa, bu muhalefet partileri kendi içinde bile bütün değil, ülkeyi nasıl yönetecekler dedirtmek istiyorlar.

2-Muhalefetin içinden ne kadar ayrık, ne kadar farklı ses çıkarsa -devleti yönetip yönetemeyeceklerine dair- kuşkuların artacağını biliyor, vatandaşa, bu muhalefet partileri kendi içinde bile bütün değil, ülkeyi nasıl yönetecekler dedirtmek istiyorlar.A.R.A — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 31, 2021

​İYİ Parti'de bir il başkanı ile ilgili spekülasyon, SP'de Asiltürk'e yapılan ziyaret ve CHP'de 3 milletvekilinin istifası hep aynı adresin kar hanesine yönelik hamleler. Muhatapları-Asiltürk hariç- bunu amaçlamamış olsalar bile, bunun kime ve neye hizmet edeceğini bilecek kadar siyasi tecrübeye sahip insanlar. Lakin toplum bu tip manipülasyonlara o kadar alıştı, o kadar tecrübe kazandı ki artık yoğurdu üfleyerek yiyor.

4-Muhatapları-Asiltürk hariç- bunu amaçlamamış olsalar bile, bunun kime ve neye hizmet edeceğini bilecek kadar siyasi tecrübeye sahip insanlar. Lakin toplum bu tip manipülasyonlara o kadar alıştı, o kadar tecrübe kazandı ki artık yoğurdu üfleyerek yiyor.A.R.A — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 31, 2021

​Konuşana değil, kimin nemalandığına bakıyor. Lafı sahibi ile değil, amacı ve kime ne kazandırdığı ile tartıyor. Medyada da bu amaçla istihdam edilmiş bir sürü isim var, muhalefet eder gibi yapıp, iktidarın değirmenine su taşıyorlar. Vatandaşın yandaş yazarlara inanmadığını görüp, inandırıcılık sorununu muhalif görünerek izale etmeye çalışıyorlar. Bunlar daha çok geçmişte Ergenekon/Balyoz davalarında mağdur edilmiş yahut ulusalcı görünenler arasında çıkıyor."

7-Bunlar daha çok geçmişte Ergenekon/Balyoz davalarında mağdur edilmiş yahut ulusalcı görünenler arasında çıkıyor. — Selçuk ÖZDAĞ (@selcukozdag) January 31, 2021

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