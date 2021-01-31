Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Çiçek'ten Demirtaş ve Berberoğlu açıklaması: AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Çiçek, AİHM ve AYM kararlarına uyulması gerektiğini söyledi.

Haber Global'de gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulunan Çiçek, HDP'nin kapatılmasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

'Yabancı sermayenin ülkeye güvenmesi için güçlü bir yargı lazım'

"Parti kapatmayı zorlaştırıcı adımların bir kısmı bizden önceki hükümet döneminde de atıldı. Burada hukuki bir konuyu konuşuyorsak, bunu hukukla konuşmak lazım. Her konuyu siyaseten konuşuyoruz biz. Partilerimizin de bir sorumluluğu yok mu? Milletvekili olurken Anayasa'ya uygun davranacağıma diyerek yemin ediyoruz. Bir parti neleri yaparsa kapatma davasına haiz olur? Buna bakmak lazım. Kimsenin devleti de parlamentoyu da hukuku da emrivakide bırakmaması lazım. Parti kapatmalar doğru bir şey değil ama bu da ‘ben köpeksiz köye düştüm değneksiz gezerim’ şeklinde olmamalı. Partiler de sorumlu davranmalı" yanıtını verdi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'nin verdiği 'derhal tahliye' ve CHP'li Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği 'yeniden yargılanmalı' kararları için "AİHM ve AYM kararlarına uyulmalı" diyen Çiçek, şunları söyledi:

"Bu kararların uygulanması elbette bir sorundur. Yargı millet adına yargılama yapar. Yasama da Türk millet adına kanun çıkarır. 3 erk de millet adına iş yapıyor. Devlete güven Yargı'ya güvendir. Yargı, alternatifi olmayan bir şeydir. Türkiye kendi tasarrufuyla azami yüzde 5 kalkınabilir. Türkiye'nin rakipleri arasındaki farkı kapatabilmesi için yüzde 7 büyümesi lazım derler. Bunun için yabancı sermayenin ülkeye gelmesi lazım. Yabancı sermayenin ülkeye güvenmesi için de güçlü bir yargı lazım. Mevzuat açısından çok fazla sıkıntımız yok. Esas mesele bu çıkarılan yasaların uygulanmasıdır. Kanun koyucunun muradına uygun olarak uygulanmasıdır. Burada Yargı FETÖ nedeniyle büyük bir travma yaşıyor. Bunun getirdiği bir tökezleme var" diye konuştu.