HDP Esenyurt ilçe başkanı tutuklandı

HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor.
HDP Esenyurt ilçe binasına yönelik operasyonda gözaltına alınan İlçe Başkanı Ercan Sağlam tutuklandı.
HDP Esenyurt ilçe binasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında yeniden gözaltına alınan HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam 'Terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor.
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