İstanbul'da polis-şüpheli kovalamacası: 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri vuruldu, hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Esenyurt'ta kontrol noktasında görev yapan polis ekipleri, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan zanlılar, hızla kaçmaya başladı. Şüpheliler, polisle yaşanan uzun kovalamaca sırasında Çatalca'da polis noktasındaki görevlilerin üzerine otomobil sürerek kaçmaya devam etti.

Kovalamaca sırasında silahla yaralanan E.Ç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. E.Ç'nin yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya devam eden F. E. ve adı öğrenilemeyen 2 şüpheli, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Zanlıların kaçarken yol kenarına attığı belirtilen uyuşturucu maddeler polis ekiplerince ele geçirildi.

Bu arada zanlıların daha önce de benzer suçlardan poliste kayıtlarının olduğu öğrenildi.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde Esenyurt'ta yapılan uygulama sırasında bir aracın "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı bildirildi.

Ekiplerin takibi sonucu Çatalca girişindeki kapama noktasında durdurulmak istenen aracın sürücüsünün aracı görevli ekibin üzerine sürerek kaçmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Şüpheli aracın kaçışı, ekiplerimizce silahla ateş açılmak suretiyle durdurulmuştur. Araçta bulunan ikisi yabancı uyruklu, dört kişiden üçü araçtan inerek kaçtıkları sırada, bir şahıs da araç içerisinde yaralı olarak yakalanmıştır. Yaralı E.Ç. adlı şüpheli ivedilikle Çatalca Devlet Hastanesine sevk edilmiş, ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayda yakalanan F.E., E.Ç., A.A.K.A. ve C.S. isimli şüphelilerin, Narkotik Madde Kullanımı ve Ticareti ile 6136 SKM ve Taksirle Yaralama suçlarından kayıtlarının bulunduğu tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan incelemede şahısların araçtan attıkları değerlendirilen bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilmiş olup, kaçış güzergahında çalışmalar devam etmektedir. Konu ile ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır."