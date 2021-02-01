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    Mansur Yavaş

    Esnafın sorunları dinleyen ABB Başkanı Mansur Yavaş: Uykumuz kaçıyor

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    Pandemi nedeniyle zor günler geçiren sektör temsilcilerinin sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Evine ekmek götüremeyen her vatandaşımız için uykularımız kaçıyor" diye konuştu.

    Kapalı olan yiyecek-içecek sektörü temsilcileri, çalışanları ve pandemiden etkilenenler Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde bir araya geldi. 

    Ankara Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemal Çokakoğlu, Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Sinan Çınar, Ankara Ticaret Odası Başkan Vekili Temel Aktay, Altındağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Rıza Yarar, Sivil Toplumla İlişkiler Ankara İl Müdürü Haluk Teber, Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Aztekin, Müzik Sendikası Başkanı İpek Koçyiğit, yiyecek içecek sektörü temsilcileri, sektör çalışanları, sanatçılar gibi sektörün dolaylı etkilenenleri Ankara Kent Konseyi Turizm Çalışa Grubu sözcüsü Savaş Çolakoğlu’nun moderatörlüğünde; Pandemide ‘Yiyecek İçecek Sektörü Ve Etkilenenler’ adlı toplantıda, sektörün yaşadığı problemleri ve çözüm önerilerini değerlendirildi. 

    Toplantıya katılan sektör çalışanları şunları söyledi: 

    ATO Meclis Üyesi Ayşe Nilay Çelik: Bu dönem hepimiz için zorlu bir dönem. Herkes apayrı sıkıntılar yaşıyor. En çok sıkıntıyı personellerimiz yaşıyor. Personellerimiz kısa dönem çalışma ödeneğiyle geçinmek zorunda bırakılmış durumda. 16 Mart tarihinde kapadığımızda hepimiz neye uğradığımızı şaşırdık. Ramazan döneminde Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bizden talepte bulundu. Personel listelerimizi hazırlayıp kendilerine ilettik. O dönem hem yardım kolileri geldi hem de hesaplarına paralar yatırıldı. 

    ATO Meclis Üyesi Muharrem Kılıç "Anayasamızın 174. maddesinde ‘Devlet, esnafın ve zanaatkârın hakkını korumak, kollamak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır’. Biz anayasal hakkımızı talep ediyoruz" dedi.

    Müzik Sen Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Veli Ölmez "Sektörün en sosyal güvencesiz çalışan iş kolu bizimki. Kısa dönem ödeneklerini de alamıyoruz biz. Hiçbir şey alamıyoruz. Emekli olamıyoruz. Pandemi bize ders olsun. Pandeminden sonra çalıştırdığınız müzisyenlere en azından sosyal güvenlik haklarını vermeye çalışın" diye konuştu.

    ATO Meclis Üyesi Gürbüz Bekiş "En büyük sorunumuz ve dertlerimiz devası acilen açılmamızdır. HES koduyla, kontrollü bir şekilde açılmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

    ATO Kuaför ve Güzellik Merkezleri Komitesi Başkan Yardımcısı Zeynep Azeritürk "Sosyal yaşam durdu bizim işimiz de durdu" şeklinde konuştu.

    ATO Meclis Üyesi Serkan Öz "3 tane ana problemimiz var. Birikmiş borçlarımız birincisi. Hibe desteğinin kesinlikle yapılması gerekiyor" diye konuştu.

    Ankara Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise "Hizmet sektörünün kalbi kentin merkezinde atar. İş alanları dediğimiz yer hizmet sektörünün yapısını doğrudan belirler. Merkezi iş alanı dediğimiz yer yüzer, seyyar bir şeye dönüştü. Sağlıksız yapı kentin içerisinde kırılgan olan yapıyı daha da kırılgan hale getirdi." ifadeleri kullandı.  ATO 60. Komite Başkan Yardımcısı Hakan Sancur "Biz sektörde yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bununla birlikte kazançlarımıza göre kredi ödemelerimiz var. Gelir kaybına uğradıktan sonra kredi ödemeleri bizleri zorlamakta" dedi.

    ATO Meclis Üyesi Yunus Demirci de "Biz esnaf olarak değil tüccar olarak adlandırılıyoruz. Bu sebepten desteklerin hiçbirinden faydalanamıyoruz" diye konuştu. 

    Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Aztekin "Bizim sektör bitiyor. Gerçekten bitiyor" dedi.

    'Çifte cezalandırmanın önünü geçmemiz lazım'

    Toplantıda konuşan Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çolakoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın evine ekmek götürme derdi olan her vatandaş için ne kadar kaygılandığına her gün şahidim. Bu konuda hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Büyükşehir’in kanunu, yetkileri, bütçesiyle yerine getirilemeyecek olan her konuyu da başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili her merciye taşıdığına şahidiz. Ceza yazma işlemi sıkıntılı bir konu. Ben bunun için Sayın Cumhurbaşkanımıza bir raporlama yapacağım. Çifte cezalandırmanın önüne geçmemiz lazım” dedi. 

    Toplantıda konuşma yapanların görüntülerini ise sosyal medya hesabından paylaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Evine ekmek götüremeyen her vatandaşımız için uykularımız kaçıyor. Ankara Kent Konseyimizin ev sahipliğinde müzisyenden garsona, valeden işletme sahibine kadar tüm kardeşlerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Çözüm ise dayanışmada. El ele vererek iyileşeceğiz” mesajına yer verdi. 

    Etiketler:
    sorun, Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi
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