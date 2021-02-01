'Süt banyosu' videosu nedeniyle hakkında iddianame hazırlanan Sayar: Artık bir lastikçide çalışıyorum, daha dikkatliyim

Konya’da, bir süt toplama merkezinde ‘süt banyosu’ olayıyla gündeme gelen Emre Sayar ile Uğur Turgut hakkında iddianame hazırlanması üzerine açıklamalarda bulunan Sayar, "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum" dedi.

Konya'da bir süt toplama merkezinde 'süt banyosu' olayıyla gündeme gelen 24 yaşındaki Emre Sayar ile 32 yaşındaki Uğur Turgut hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edildi.

Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. Turgut ve Sayar, ‘içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek’ suçundan yargılanacak.

Hürriyet’ten Musa Kesler'in haberine göre, süt kazanının içinde banyo yapan Sayar, yeni bir iş bulduğunu belirterek şunları söyledi:

"Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz.”