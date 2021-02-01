Sevgilisini 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü: Müzisyen Murat Şenpınar cezaevinde hayatını kaybetti

Bursa'da 2007 yılında tartıştığı birlikte yaşadığı sevgilisi Yağmur Taku'nun kafasına içki şişeyle vuran Murat Şenpınar, daha sonra 46 yerinden bıçaklayarak kaçtı. Yağmur Taku hayatını kaybederken, Şenpınar ise Ankara'da yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece müebbet hapis cezası verilen Şenpınar, cezaevine gönderildi.

Dün bulunduğu Ordu Cezaevi'nde kalp krizi geçirdiği belirtilen Şenpınar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kesin ölümünün belirlenmesi için Şenpınar'ın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Şenpınar, "Olay akşamı alkollüydük. Tartıştık. Bana, çocuğumuzu babam ile girdiği ilişki sonucu dünyaya getirdiğini söyledi. Çılgına döndüm. Ne yaptığımı bilmiyorum. Pişmanım" demişti.

Murat Şenpınar kimdir?

Müzisyen Murat Şenpınar 12 Eylül 1978 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Doğumludur. Müzik piyasasında özellikle ünlü isimlere vermiş olduğu Vay Benim Gülüm, Sensiz İki Gün, Yalan Sevgiler ve Hak Etmedim gibi besteleri ile tanındı. 2000 yılında Ben Geldim isimli ilk albümü ile yorumcu olarak da müzik piyasasında ses getirmiştir. Daha sonra albüm ve beste çalışmalarına devam eden Murat Şenpınar’ın eserleri çok sayıda ünlü isim tarafından albümlerde de okumuştur.