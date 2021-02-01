Cemil Çiçek: Suçum varsa 10 kat ceza ödemeye hazırım

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin ihlal edildiği gerekçesiyle eleştirilen fotoğrafla ilgili konuştu. Kurallara uymamak gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten Çiçek, "Bir suç işlediğimize inanılıyorsa cezamı 10 kat fazlasıyla ödemeye hazırım" dedi.

Eski AK Parti Ardahan Milletvekili Saffet Kaya’nın, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, bakanlar, milletvekilleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu bir gruba verdiği yemek tartışma konusu oldu.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, bu durum için CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun yemekli toplantısına salgın kurallarının ihlalinden ötürü 15 bin 900 lira ceza kestiği hatırlatılarak "AKP'linin yemeğine ceza yok, CHP'linin yemeğine ceza var" yorumu yapıldı.

© Fotoğraf : Facebook Çıkan tartışma üzerine Cemil Çiçek bir açıklama yaptı.

Çiçek, burada yanlış olanın fotoğrafın paylaşılması olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Cuma namazını kıldıktan sonra, Saffet Kaya'nın annesinin vefatı nedeniyle başsağlığı dileğinde bulunduk. Saffet Bey, yemeğe davet etti. Bir ilaç şirketinin yemekhanesine gittik. Mesafeye uyduk. Maskelerimizi de yemek yerken çıkardık.

'Ortada kurallara uymama diye bir şey söz konusu değil'