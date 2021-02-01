Acet: AK Parti'nin anketlerindeki ucu açık sorularda yüzde 5-6 oranında Muharrem İnce ismi çıkıyor

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, CHP'den istifa etmeye hazırlanan Muharrem İnce'nin oy potansiyeliyle ilgili olarak "AK Parti’nin her ay düzenli olarak yaptırdığı anketlerde, ucu açık sorularda yüzde 5-6 oranında Muharrem İnce ismi çıkıyor. İzmir’de bu anketler yapıldığında, 'İnce’ye oy veririm' diyenlerin oranı yüzde 18’i buluyor" dedi.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, 'Anketlere göre Muharrem İnce, CHP’den ne kadar oy koparıyor' başlığıyla yayımlanan yazısında CHP'den istifa etmeye hazırlanan Muharrem İnce'nin oy potansiyeliyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Konsensüs'ün yaptığı ankette İnce'nin parti kurma çabalarını olumlu bulanların oranının yüzde 25 olduğunu belirten Acet, bu yüzde 25'in oy verme anlamına gelmediğini söyledi.

"Konsensüs’ün başındaki isim olan Murat Sarı, henüz partisini kurmadığı için İnce’nin partisine oy verir misiniz sorusunu sormadıklarını söylüyor" bilgisini veren Acet, şöyle devam etti:

" AK Parti ’nin her ay birden fazla şirkete düzenli olarak yaptırdığı anketlerde ise, ucu açık sorularda yüzde 5-6 oranında Muharrem İnce ismi çıkıyor. İzmir ’de bu anketler yapıldığında, Muharrem İnce’ye oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 18’i buluyor.

’nin her ay birden fazla şirkete düzenli olarak yaptırdığı anketlerde ise, ucu açık sorularda yüzde 5-6 oranında Muharrem İnce ismi çıkıyor. ’de bu anketler yapıldığında, Muharrem İnce’ye oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 18’i buluyor. İzmir’de yüzde 18 rakamı ortaya çıkıyorsa, bu oyların kahir ekserisinin CHP’den kopacak oylardan oluştuğu tahmin edilebilir. Seçim barajı yüzde 5’e düşse, İnce’nin partisinin bu barajı aşma ihtimali hiç de uzak değil."

Acet, yazısının devamında "Tabii asıl soru İnce’nin kuracağı partinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nasıl davranacağı sorusu" görüşünü dile getirerek şunları kaydetti: