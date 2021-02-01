AK Partili İncekara'dan Payitaht Abdülhamid'e eleştiri: Dizi daha ucuza mı geliyor?

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyesi Halide Özen İncekara, TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisini eleştirdi. Dizide yaratılan imajın çok kötü olduğunu ifade eden İncekara, "Abdülhamid bu kadar kötü aktarımı hak ediyor mu? Dizi daha ucuza mı geliyor?" diye sordu.