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    et döner

    Et ve tavuk dönerde hile: İçine öyle şeyler koyuyorlar ki tadından anlamak mümkün değil

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    Et ve tavuk dönerde hile ya da tağşiş yapan işletmeler tüketicinin hem sağlığına hem de cebine zarar veriyor. Bazı tavuk döner işletmeleri 100 gram fiyatına 50 gram verip, tavuk derisi kullanıyor. Et dönerin içine kıyma, kırıntı et, sakatat hatta tek tırnaklı eti koyabiliyor.

    Et döner üretim tesisinde çalışanların hijyenden uzak görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine gözler et ve tavuk döner satışı yapan restoranlara çevrildi. Dönerin ne kadar hijyenik ortamda üretilip tüketicinin tabağına geldiği kadar hilesiz ve katkısız gelmesi de tartışılan bir başka konu oldu.

    DHA'nın haberine göre Restoranlardan bazıları tağşiş ve hilenin önüne geçmek için anlaştıkları kasap ya da et üretim tesislerindeki karkas etleri kendileri seçip mutfaklarında işlerken bazıları ise kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri dana ya da kuzu etini kullanmayı tercih ediyor.

    'Fiyatı çok düşükse mutlaka hile vardır'

    Et dönere göre tavuk dönerin daha çok tercih edilmesinin sebebi ise fiyatının düşük olması. 100 gram tavuk döner 10-13 lira arasında alınabilirken aynı gramajda et dönerin fiyatı 18 liradan başlıyor. Tavuk ya da et döneri bu fiyatlar altında satan bazı restoranlar ise maliyeti düşürüp daha çok kazanmak adına hileye başvuruyor.

    Tavuk dönerde bazı restoranlar gramaj hilesini uygulayarak 100 gram fiyatına 50 gram satıyor. 50 gramlık tavuk dönerin içine de büyük oranda tavuğun yağlı kısmı olan derisi eklenerek maliyeti düşürüp daha çok kar etmek amaçlanıyor.

    'Tek tırnaklı ve domuz eti gibi ürünlerin konulduğunu biliyoruz'

    Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda işletmelerini sıklıkla denetlediğini ancak bazı işletmelerin hileye başvurduğunu belirterek, şunları söyledi:

    • Et dönerin içine kıyma konulabiliyor. Tek tırnaklı ve domuz eti gibi ürünlerin konulduğunu biliyoruz. Hileleri tadarak anlamak mümkün değil. Güvenilir firmalardan alışveriş yapmak lazım. Görmediğimiz arka planda neler olduğu ise laboratuvar testiyle tespit edildi. Hile açısından et döner daha riskli.
    •  Tavuk dönerde en fazla yağ oranı artırılabilir, et dönerde ise farklı ürün ve tek tırnaklı hayvanların eti kullanılabilir. Hangi etin karıştırıldığını tadımla anlayamayacağınız için asıl risk grubu et dönerdir.” 

    Manavoğlu, 3-5 liraya 100 gram tavuk dönerin satılamayacağını, 10-15 liralara satılan tavuk dönerin ya da 15 liradan başlayan et dönerin fiyatının makul olduğunu da ekledi.

    'Kuyruk yağı kullanıyoruz, ucuz yağ kullanmıyoruz'

    Antalya’da 37 yıldır dönercilik yapan Ünal Akkaşoğlu, et döneri yaprak halde kendi mutfaklarında işlediklerini söyledi:

    •  Bizim fiyatımız piyasaya göre biraz fazla ama maliyetimiz de yüksek. Kaliteden ve hijyenden ödün vermiyoruz. Dananın sadece arka bacaklarını kullanırız. Anlaşmalı kasaplarımız var. Merdiven altı ruhsatsız işletmelerden kesinlikle bir şey almayız. Kesinlikle dönerin içinde kıyma kullanmıyoruz. Başka etler karıştırmıyoruz. Kuyruk yağı kullanıyoruz. Ucuz yağ kullanmıyoruz.

    Karekod uygulamasıyla etin izi sürülüyor

    döner
    © AA
    Dönere at eti karıştırdılar, lahmacuna böbrek eti koydular, çayı boyayla kararttılar
    Hileli ürün ve tağşişin önüne geçmek ve tüketicinin ne yediğini bilmesi için bazı işletmeler teknolojiden faydalanıyor. Karekod sistemini uygulayan bu işletmeler, dananın yetiştirildiği çiftliği, 100 gram et dönerdeki besin değerlerini, kullanılan yağın ne olduğunu, dananın küpe numarasını, kalite belgelerini, karkas halde dananın etinin hangi koşullarda saklandığına kadar tüm bilgileri sisteme yüklüyor.

    Restorana giden tüketici, mönüdeki karekodu cep telefonu kamerasıyla tarattığı zaman tüm bu bilgiler karşısına çıkıyor. Böylece tüketici sipariş verdiği et dönerin izini tabaktan çiftliğe sürmüş oluyor.

    'Yaprak şeklinde kesilen her et döner, yaprak döner değildir'

    Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde et döner üretimi yapan ve karekod sistemini kullanan tesisin gıda mühendisi Mehmet Erkuş, tesislerin sık sık denetlediğini belirterek, şunları söyledi:

    • Her yaprak şeklinde kesilen döner yaprak döner değildir. Kıyma döneri de yaprak şeklinde kesiyorlar. Hile yapma oranı yüksektir. Yağ oranı artırılabilir ve baharatlarla bu baskılanır. Herkes tadına bakarak anlayamaz. Ben gıda mühendisi olarak tadına baksam ben de anlamam hileli ürünü.

    Yalnızca et dönerde değil tavuk dönerde de hileye başvuran işletmeler var. Bu işletmeler tavuk etine herhangi bir karışım yapamasalar da tavuğun yağlı olan derisini kullanıyor. Bazı işletmeler ise 100 gram diye aslında tüketicinin önüne 50 gram tavuk döner getiriyor.

    22 yıldır tavuk döner restoranı işleten Ali Demirbilek, “Maalesef tavuk dönerde de hile oluyor. Teraziyle oynuyorlar. 100 gram yerine 50 gram tartıp veriyorlar. Birçok kişi bunu anlamıyor. Tavuğun eti yerine yağlı olan derisini tüketiciye veren işletmeler de var” dedi.

    Etiketler:
    Ali Manavoğlu, Tavuk döner, Et, et, Döner, tağşiş
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