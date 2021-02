Et ve tavuk dönerde hile: İçine öyle şeyler koyuyorlar ki tadından anlamak mümkün değil

Et ve tavuk dönerde hile ya da tağşiş yapan işletmeler tüketicinin hem sağlığına hem de cebine zarar veriyor. Bazı tavuk döner işletmeleri 100 gram fiyatına 50 gram verip, tavuk derisi kullanıyor. Et dönerin içine kıyma, kırıntı et, sakatat hatta tek tırnaklı eti koyabiliyor.