İzmir'deki depremlerin ardından Prof. Ercan'dan uyarı: Yazlıklarınıza gidin

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir dakika arayla 2 deprem meydana geldi. Depremlerin ardından vatandaşlara 'Yazlıklarınıza gidin' uyarısı yapan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil" dedi.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bu sabah saat 08.46'da 5.1, bir dakika sonra 4.8 büyüklüğünde iki deprem kaydedildi.

Depremlerin ardından Haber Global'e açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan gerginlik boşalımının süreceğini belirterek, "Bayraklı’dan korkarım, Bayraklı ve Bornova’da yapılar çok etkilendi. Orada yıkılma eşik değerine kadar gelen yapı sayısı çok fazla. 5.1’lik depremin artçısı 4.8 olmaz. Oradaki gerginlik boşalımı sürecek demektir. Şu anda bir deprem fırtınası gibi bir olay var. Bu hiç iyiye işaret değil” dedi.

"Ben İzmirlileri korkutmak istemiyorum ama uyarmak istiyorum” diyen Prof. Ercan, şöyle devam etti:

"Havalar güzel, İzmirliler yazlıklarına gitsinler. Karaburun’da bir yıkım olmasını falan beklemiyorum. Yıkım gücü 5.1’lik depremin şiddeti, Karaburun’da 3’tür. Oraları çok sağlam. Sağlam olmayan yerler genellikle Gediz’in olduğu yerler. Menemen’in bulunduğu kesimler, Çiğli’nin bulunduğu kesimler."