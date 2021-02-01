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    İşinden 50 kuruşluk kraker için atılan işçi, 35 bin lira tazminat kazandı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102011043703361-isinden-50-kurusluk-kraker-icin-atilan-isci-35-bin-lira-tazminat-kazandi/

    Çalıştığı markette 50 kuruşa satılan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek iş akdi feshedilen işçi, açtığı davada 35 bin lira tazminat almaya hak kazandı.

    Diyarbakır'da çalıştığı markette fiyatı 50 kuruş olan çubuk krakeri kasadan geçirmediği ve fişini kesmediği gerekçe gösterilerek işten çıkarılan Yücel Korkutan, açtığı davada 35 bin 888 lira 490 kuruş tazminat almaya hak kazandı.

    Merkez Kayapınar ilçesinde 6 yıl önce bir markette 716 gün çalışan Korkutan, krakeri kasadan geçirmediği gerekçe gösterilerek işinden olduğu iddiasıyla hukuk mücadelesi başlattı. Korkutan, avukatı Gülben Elhakan aracılığıyla Diyarbakır 3. İş Mahkemesi'ne haklarına ilişkin dava açtı.

    © AA
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    Avukat Elhakan tarafından hazırlanan dilekçede, müvekkilinin 2013-2015 yıllarında en son mağaza sorumlusu olarak davalı nezdinde çalıştığı, iş akdinin 50 kuruş tutarındaki krakerin kasada fişinin kesilip paranın ödenmemesi gerekçe gösterilerek feshedildiği belirtildi.

    Çalışana, diğer mağaza sorumlularından da az ücret ödenerek eşit işe eşit ücret kuralının ihlal edildiği kaydedilen dilekçede, normali aşan çalışmaları olmasına rağmen ücretleri ödenmediği için kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin, fazladan çalışma, haftalık tatil, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının tahsili talep edildi.

    Davalı tarafın verdiği dilekçede de 4857 sayılı yasa uyarınca iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiği, davacının 50 kuruş tutarındaki ürünün fiyatını kasadan ödemeden geçirdiği, bununla ilgili savunmasının istendiği ancak davacının savunma vermekten kaçındığı aktarıldı.

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    Dilekçede, "Davacı vardiya usulü çalıştığı için, fazla mesai yapılması durumunda ertesi hafta denkleştirme usulüne göre daha az çalıştırılmıştır. Ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ödenmiştir. Hafta tatillerinin kullandırıldığı, davacının mağaza personeli olduğundan ücret farkı alacağının bulunmadığından davanın reddine karar verilmelidir" ifadelerine yer verildi.

    Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, Korkutan'ın açtığı davada, işvereni 35 bin 888 lira 490 kuruş tazminata mahkum etti.

    Gerekçeli kararda şu ifadeler yer aldı:

    "Davacının, davalı taraf yanında belirtilen tarihlerde çalıştığı, davalının iş akdini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığından, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı anlaşılmıştır. Davalı, davacının yıllık izinlerini kullandığını, izin defteri, eş değer bir belge ile bedelinin davacıya ödendiği yazıldığını ispat etmesi gerekirken etmediği için davacının yıllık izin ücretine hak kazandığı ve davalının bilirkişinin belirlediği yıllık izin ücretinden sorumlu tutulmuştur. Davacının haftalık 45 saatten fazla çalışma yaptığı anlaşıldığından, davalı fazla çalışma ücretini ödendiğini ispatlayamamıştır. İşçinin yasa gereği yedi günlük zaman diliminde 24 saat dinlenme hakkı olduğundan davacının hafta tatili alacağına hak kazanmıştır."

    Davacının bir dönem mağaza sorumlusu olarak çalıştığı ancak kendisine eksik ücret ödemesi yapıldığından, eksik ücret almaya hak kazandığı bildirilen kararda, kıdem için 4 bin 967 lira 14 kuruş, ihbar olarak 2 bin 969 lira 43 kuruş, yıllık izin için 478 lira 18 kuruş, fazla çalışma için 8 bin 335 lira 63 kuruş, hafta tatili için 3 bin 62 lira 58 kuruş, ücret farkı alacağı olarak 16 bin 75 lira 53 kuruş olmak üzere toplam 35 bin 888 lira 490 kuruşun yasal faiziyle davalıdan alınarak, davacıya ödenmesine hükmetti.

    Öte yandan, mahkeme davacının, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının reddini kararlaştırdı.

    Etiketler:
    Tazminat, Mahkeme, İşçi, Market, Diyarbakır
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