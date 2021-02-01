Zeyrek: Kılıçdaroğlu istifacı üç vekilin HDP eleştirisine 'İş birliği yapmıyoruz, ancak görüşebiliyoruz' yanıtını vermiş

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiden istifa eden üç milletvekiliyle gerçekleştirdiği görüşmeye dair bazı detaylar aktardı. Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye dair eleştirilere "CHP ayrı parti, HDP ayrı parti. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz" yanıtını verdiğini söyledi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP'de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifasıyla sonuçlanan süreçle ilgili olarak bir köşe yazısı kaleme aldı.

Üç ismin istifalarından önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini hatırlatan Zeyrek, "Görüşme sırasında üç vekil, üç talepte bulunmuş ve istifalarını açıkladıkları cuma gününe dek süre vermiş" dedi.

Zeyrek, üç ismin taleplerine ilişkin kurdukları cümlelerin 'CHP yönetimindeki tercümesini' şöyle aktardı:

"- Muharrem İnce'ye çağrı yapın. Parti kurmasın partide kalsın.

- İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu görevden alın.

- CHP ile HDP arasına mesafe koyun."

Çelebi, Aksoy ve Özel'in bu taleplerini değişik cümlelerle kamuoyu önünde de dile getirdiğini, o nedenle şaşırmadığını ifade eden Zeyrek, kendisinin asıl merak ettiği konunun, Kılıçdaroğlu'nun üç isme verdiği yanıt olduğunu söyledi. Zeyrek, kaynağının bu konudaki sorusuna verdiği yanıtlardan çıkardığı sonuçları şöyle paylaştı:

"- Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'ye 'parti kurma, CHP saflarında kal' çağrısı yapma talebini adeta duymazdan gelmiş.

'CHP üyesi kimse ‘Atatürk demem' diyemez'

- Canan Kaftancıoğlu'na yöneltilen suçlamaların başında 'Atatürk' yerine 'Mustafa Kemal' ifadesini kullanması ve HDP konusundaki tavırlarıymış. Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' demeyi reddettiği iddiasının doğru olmadığını belirterek şöyle demiş: 'Atatürk bu partinin kurucusudur. Atatürk bu partinin kılcal damarlarında var. CHP üyesi kimse ‘Atatürk demem' diyemez. Ancak farklı yerlerde farklı zamanlarda Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk diyerek farklı isimler kullanabilirler.'

'Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu'

- Üç vekilin 'HDP'ye mesafe koyun' talebine de Kılıçdaroğlu, şu karşılığı vermiş: CHP ayrı parti, HDP ayrı parti. Biz HDP ile iş birliği yapmıyoruz. Ancak HDP ile de görüşebiliyoruz. Türkiye'de bütün partilerle görüşebilen tek parti biziz. Bakın Atatürk diyorsunuz. Atatürk etnik kökenine, dinine, mezhebine bakmaksızın birlikte yaşamı savundu, birlik için mücadele etti. Ortadoğu'ya bakın. Çatışmaların kökeninde hep etnik köken, din ve mezhep farklılıkları var. Biz Atatürk'ün gösterdiği yolda güçlü bir Türkiye için birlikte hareket edilmesini savunuyoruz."

'Türkiye'nin dünya kadar sorunu var, birlikte çalışmalıyız'

Kılıçdaroğlu'nun üç vekile söylediklerinin bu yanıtla da sınırlı kalmadığını vurgulayan Zeyrek, CHP liderinin ayrıca "Türkiye'de artık demokrasiden yana olanlarla otoriterlikten yana olanların rekabeti var. Devlet partileşti, biz buna karşın demokrasiden yana olan muhalefetle birlikte hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin dünya kadar sorunu var. Onların çözümü için birlikte çalışmalıyız" ifadesini kullandığını öğrendiğini kaydetti.