Yavuz Bingöl: Cumhurbaşkanımız dik durmasaydı bu ülke Suriye, Irak olabilirdi

Şarkıcı Yavuz Bingöl, güçlü iktidar sayesinde Türkiye'nin Suriye ve Irak gibi olmadığını söyledi. Bingöl, "Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Devletin başında dik duran bir insan var. Olmasaydı Irak, Suriye olabilirdik diye düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Şarkıcı Yavuz Bingöl, 24 TV'de 'Esra Elönü ile Arafta Sorular' programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ülke Suriye, Irak olabilirdi ama Allah'a şükür olmadı. Parçalanmadık biz. Bizi bölemediler" ifadesini kullanan Bingöl, bunun gerekçesini de şöyle anlattı:

"Neden? Güçlü bir iktidar var çünkü. Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Devletin başında dik duran bir insan var. Olmasaydı Irak, Suriye olabilirdik diye düşünüyorum."

Yavuz Bingöl: Bu ülke Suriye, Irak olabilirdi ama Allah'a şükür olmadı. Bizi bölemediler. Güçlü bir iktidar var çünkü. Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım. Devletin başında dik duran bir insan var. Olmasaydı Irak, Suriye olabilirdik diye düşünüyorumhttps://t.co/SvKnNCaPOS pic.twitter.com/A6En5pszhX — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) February 1, 2021

​Bu ifadelerinin sosyal medyada eleştirileceği görüşünü dile getiren Bingöl, "Şimdi bu düşüncemi söyledim, yarın siz yazılana, çizilene bakın. 'Cumhurbaşkanımızın hakkını yememek lazım', 'Dik durdu' diyorum ya. Bu benim düşüncem mesela. Düşüncemi paylaşıyorum. Sevip sevmezsin. Ben öyle düşünüyorum" diye konuştu.