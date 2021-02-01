Gezi Parkı davasında 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı

Gezi davasında daha önce tüm sanıklar için beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, istinaf mahkemesinin bu kararı bozması üzerine yeniden yargılamaya başlanacak olması nedeniyle 'tensip tutanağı' hazırladı.

T24'te yer alan habere göre beraat kararını veren heyetin üyelerinin değiştiği mahkeme, tensiple birlikte, davanın 8 sanığı için yurtdışına çıkış yasağı koydu. Yeniden yargılanacak olan Mücella Yapıcı, Ali Hakan Altınay, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekci’nin yurt dışına çıkışlarını yasaklayan mahkeme, Yargıtay’dan da daha önce beraatle sonuçlanan 'Çarşı' davasının akıbetini sordu.

Mahkeme, cezaevinde tutuklu bulunan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala’nın da duruşma gününe hazır edilmesi kararı verdi. Mahkeme, bu hazırlıkların tamamlanmasının ardından 21 Mayıs’ta ilk duruşmanın yapılmasını kararlaştırdı.