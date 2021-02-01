Bakan Soylu: DAEŞ'in Türkiye suikastçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova'da yapılan polis operasyonunda IŞİD'in Türkiye'deki suikastçısının yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, IŞİD'in Türkiye'deki suikastçısının yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, "DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı ve tutuklandı! Operasyon sona erdi Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

DEAŞ’a, Yalova’da önemli bir operasyon yapıldı

DEAŞ’ın Türkiye suikastçısı, yakalandı

ve tutuklandı!

Operasyon sona erdi



Emniyet Terör, İstihbarat birimlerimizi, Yalova Emniyet Teşkilatımızı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığımızı tebrik ediyoruz 👏🇹🇷 — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021

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