4 eski bakandan Meclis'e kadın cinayetleri konusunda çağrı

Geçmişte Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan dört siyasetçi, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması kampanyası için birer video çekti. Dört isim, TBMM'ye acil eylem planı oluşturulması çağrısında bulundu.

Bir dönem Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulunan İmren Aykut, Önay Alpago, Hasan Gemici ve Abdülkadir Ateş, Eşitlik İçin Kadın Platformu'nun (EŞİK) kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin durdurulması kampanyasına birer video çekerek destek verdi.

4 eski bakan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) özel oturum düzenleyerek acil eylem planı oluşturmaya çağırdı.

Devlet Bakanlığı yaptığı sırada, 1989’da, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü’nü kuran Dr. İmren Aykut, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a seslenerek, "Siz oraya kadınların oyları ile geldiniz, bu vahşetin sebeplerini merak etmiyor musunuz?" diye sordu.

1994-1995 arasında Kadın/Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olan Önay Alpago, "İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek kadını şiddetten korumaktan vazgeçmek demektir" dedi.

1996’da da Devlet Bakanı olan Abdülkadir Ateş, iktidarın kadınlara karşı şiddet ve vahşeti sıradan adli olaylar olarak görmekten vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

1999-2002 yılları arasında aynı görevi yürüten Hasan Gemici ise kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerinin Türkiye'nin geleceğini tehdit eden boyutlara ulaştığına dikkat çekti.