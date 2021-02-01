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    Vedat Milor: Lokanta sektörü aynen dokuz canlı kedi gibi

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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202102011043704197-vedat-milor-lokanta-sektoru-aynen-dokuz-canli-kedi-gibi/

    Yeme-içme sektörünün Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerden çok etkilendiğini belirten gastronomi yazarı ve ekonomist Vedat Milor, "Ama iyi bir haber de var" diyerek sektörün eskisiden daha iyi bir şekilde döneceğini söyledi. Milor, “Lokanta sektörü aynen 9 canlı kedi gibi, 'Beni öldürmeyen güçlendirir' demiş hep" dedi.

    Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle restoran ve kafelerde uygulanan tedbirlere ve sektörün üzerindeki etkilerine değindi.

    "2021’de de Kovid tehlikesi devam edecek. Lokantaların gelirleri azalıyor. İşsizlik artıyor. Hijyen önemli ama masrafları da arttırıyor. Fiyatları arttırmak mümkün ama ekonomi durum ortada. Kriz dönemlerinde dışarıda yemeye olan talep azalıyor. Peki lokanta sektörünü ne bekliyor?" diyen Milor, şunları söyledi:

    'Eskisinden de iyi oynayan bir futbolcu gibi'

    • Ama iyi bir haber de var. Ciddi kriz dönemlerinden sonra lokanta sektörü eski sağlığına kavuşmakla kalmıyor. Daha da dinamik ve sağlıklı oluyor. Geçici bir sakatlık sırasında kendine daha iyi bakma kararı alıp sahalara döndüğünde eskisinden de iyi oynayan bir futbolcu gibi!

    • Tarihten birçok örnek var. Lokanta sektörü aynen 9 canlı kedi gibi, “Beni öldürmeyen güçlendirir” demiş hep. Örnekler için John Mariani’nin 1 Mayıs 2020’de Forbes dergisinde çıkan yazısına göz atabilirsiniz. I. Dünya Savaşı’ndan sonra lokantalar ‘altın’ çağını yaşamış Paris’te.

    • Brasserie denen her gün açık ve hem şarap hem bira içilen büyük lokantalar sanatsal yaşamın merkezi haline gelmiş. Ne 1918-1919 İspanyol gribi salgını ne de 1929’daki tüm dünyayı etkileyen finansal-ekonomik kriz lokanta sektörünün gelişip serpilmesini etkilemiş.
    • Kısa süre sekte vurmuş sadece. Salgın sonrası Kükreyen 20’ler de denen ‘vur patlasın çal oynasın’ yılları gelmiş. İnsanlar dışarıda eğlenmek için muazzam paralar harcamaya başlamış. II. Dünya Savaşı sonrasında da ilk toparlanan sektör gastronomi sektörü olmuş.

    • ABD’de de durum benzer. 11 Eylül İkiz Kuleler faciası öncesi New York’ta 20 bin lokanta var. Kısa bir süre sekteye uğruyor sektör. Şimdi, pandemi sırasında bile sayı 26 bin. 2005’te Katrina Kasırgası New Orleans’ı darmadağın ediyor. O sırada 984 lokanta var kentte. Şimdi 1.300.

     

    Etiketler:
    Lokanta, Restoran, Kafe, Kovid-19, Koronavirüs, Vedat Milor
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    Aydoğan, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar.”
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