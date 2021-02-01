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    Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti olarak CHP yönetiminden gayet memnunuz, mumla arasak bulamayacağımız bir rakip

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti olarak CHP yönetiminden gayet memnun olduklarını belirterek "Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden, gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakip" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla kongresine canlı bağlantıyla katıldı. 

    Sözlerinin başında kongrelere katılımdan dolayı partililere teşekkür eden Erdoğan, "Şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

    Ardından CHP'de İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel'in istifasıyla başlayan tartışmayı değerlendiren Erdoğan, "Siyasetteki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu muhabbetimizi sindiremiyorlar" görüşünü dile getirdi.

    "Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık furyasının üzerini kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar" ifadesini kullanan Erdoğan, daha önce de vatandaşların gündeminin 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiasıyla meşgul edildiğini belirtti.

    Bu iddianın CHP Genel Merkezi'nde üretildiğinin ortaya çıktığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

    'Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü görüyor'

    • "Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında sadece isim benzerliği olduğunu söyleyecekler. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı görüyor.
    • Bu millet 520 gündür evlat nöbeti turan anneleri ziyaret etmediğinizi de biliyor. CHP Genel Başkanı, FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a terörist uzantılarıyla yürüdü. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. 

    'Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür'

    • Teröristler için gösterdikleri empatinin binde birini dahi o teröristlerin katlettiği insanlar için göstermediler. Devletin kaymakamına, öğretmenine karşı militan iftirası atarken teröristleri arkadaş diye koruma yarışına girdiler. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi sorumlu tutmak yüzsüzlüktür. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçluyor."

    Parti olarak CHP yönetiminden memnun olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Mumla arasak bulamayacağımız bir rakip. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. 'Gazi'nin emaneti' diye CHP'ye oy veren seçmen adınadır" diye konuştu.

    'Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız'

    Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının 11.5 milyona yaklaştığını belirterek şunları söyledi:

    • "AK Parti'de 'Önce millet, önce memleket' diyen herkese yer vardır. Kimseyi ötekileştirmiyoruz, kimseyi yargılamıyoruz. Teröre, ahlaksızlığa, sapkınlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız. Başkaları gibi 'küçük olsun, benim olsun' zihniyetiyle değil, 'büyük olsun hepimizin olsun' şiarıyla hareket ediyoruz.
    • Milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Salgın şartlarına rağmen son bir yılda partimize 1 milyon 300 bini aşkın yeni üye kazandırdık. Yarıdan fazlasını 18-35 yaş arası gençler oluşturuyor."

    'Partimizden ayrılmış arkadaşlarımızı yeniden kazanalım'

    • Partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar yeniden saflarımıza kazandıralım. İsimler, makamlar, mevkiler gelip geçicidir. Türkiye'nin sendelemesini umanlara inat ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz."

    Erdoğan törenin sonunda da gençlere "Gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız" diye seslendi.

    Etiketler:
    LGBT, Eleştiri, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı
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    Aydoğan, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar.”
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