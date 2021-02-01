Erdoğan: AK Parti olarak CHP yönetiminden gayet memnunuz, mumla arasak bulamayacağımız bir rakip

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Şu kapalı salonlarda Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum.

- Siyasetteki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu muhabbetimizi sindiremiyorlar.

- Partilerinde yaşanan istifalar nedeniyle bizi sorguluyor. Terör örgütünün uzantılarıyla ilişkilerini sorgulamak yerine AK Parti'yi hedef alıyorlar. Kime sorsanız Atatürk'ün partisiyle Kılıçdaroğlu'nun partisi arasında isim benzerliği dışında bir ilişkinin olmayacağını söyleyecektir.

- CHP ayağına taş değse AK Parti'den biliyor. Parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür. Siyasi arsızlıktır. Biz CHP yönetiminden çok memnunuz. Her hafta pot kıran, laf ebesi CHP Genel Başkanı'ndan da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. 'Gazi'nin emanetidir' diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımız adına üzgünüz.

- Külliye'ye giden CHP'li yalanıyla gündemi meşgul etmişlerdi. Bu yalanların hepsinin CHP Genel Merkezi'nde üretildiği ortaya çıktı. Şimdi de partideki istifaları bizden biliyorlar.

- Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil ortak hayallerin buluşturduğu insanlarız.

#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine canlı bağlantıyla katılıyor https://t.co/2lXIqCarnP — AA Canlı (@AACanli) February 1, 2021

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