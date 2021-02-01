Soylu: Özgür Özel'in cezai ehliyeti yoktur, yani 46'dır

İçişleri Bakanı Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel için "Cezai ehliyeti yoktur. Yani 46'dır" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in "Mehmet Ali Çelebi ve iki milletvekilinin istifasını ‘sarayın operasyonu' diye adlandıran ve linci başlatan Özgür Özel’in açıklaması!!!” paylaşımını alıntılayarak, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" dedi.

Nedim Şener çok güzel yakalamışsın

Ancak



Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur

Yani 46’dır



😉 https://t.co/m6GMDE6Pjf — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021

​CH'li Özel, paylaştığı videoda "FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa’daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz" demişti.