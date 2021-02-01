Erdoğan, Türkiye'nin sürücüsüz otobüsünü test etti: 'Ülkemiz için bir iftihar vesilesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin sürücüsüz otobüsünün test sürüşüne katıldı. Erdoğan, araçla ilgili gözlemlerini paylaşarak "Bu ülkemiz için bir iftihar vesilesi" dedi.

Türkiye'nin ilk akıllı 'sürücüsüz otobüs' çalışmalarında sona gelindi. Türk mühendisler tarafından üretilen otobüs için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinde test sürüşü gerçekleştirildi.

Test sürüşüne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kabine toplantımıza mühendislerimizce geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric'le gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Kabine toplantımıza, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen dünyanın ilk seri üretim 4. seviye sürücüsüz elektrikli otobüsü Atak Electric ile gidiyoruz. https://t.co/RgPmxgnIBZ — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 1, 2021

​Daha sonra araçla ilgili gözlemlerini paylaşan Erdoğan, "Gerek yayalara karşı duyarlı, gerek trafik sinyallerine karşı duyarlı böyle bir araca sahip olmak... Bu ülkemiz için bir iftihar vesilesi. Seri üretimle bu sektörde inanıyorum ki ülkemizin de markalarımızın da adını duyuracaklar" diye konuştu.

Erdoğan, iklim değişikliği konusuyla ilgili olarak da kendilerine "İklim değişikliği konusunda neden adım atmıyorsunuz?" diye sorulduğunu belirterek "Onlara 'Önce ABD atsın, biz de atarız' diyoruz" dedi.