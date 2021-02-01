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    Türk-Rus Ortak Merkezi'ndeki faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar: Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olması

    © AA / Arif Akdoğan
    Türkiye
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    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-Rus Ortak Merkezi'nde görevli Türk general ile video konferans aracılığıyla görüşerek faaliyetlere ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Akar, "Dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır" dedi.

    Milli Savunma Bakanı Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

    Toplantıda, yurt içi ve yurt dışındaki birlik komutanlarının yanı sıra  ordu ve kuvvet komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

    Video konferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya 30 Ocak'ta açılan Türk-Rus Ortak Merkez Komutanlığı'nda görevli Türk general de ilk defa katıldı. Sahadaki durum ile faaliyetlere ilişkin sunum yapan merkez komutanına, Akar çeşitli talimatlar verdi.

    Açılan ortak merkezin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Bakan Akar, şunları söyledi:

    "Ortak merkez açıldı, çalışmaya başladı. Umudumuz, dileğimiz diğer bütün çalışmalarla birlikte bu merkezin de katkısıyla ateşkesin kalıcı hale dönmesi, istikrarın sağlanması, barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır. Bu çerçevede umudumuz bölgedeki ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine, hak ve menfaatlerine saygı ilkesi, uluslararası hukuk içinde hem güvenli hem de müreffeh şekilde yaşamalarıdır. Dileğimiz, temennimiz budur. Bu hususu da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca dile getirdi. Sayın Aliyev ile de görüşüldü, Sayın Putin ile paylaşıldı. Çizilen bu çerçevede dileğimiz barış ve huzurun bölgeye hakim olmasıdır."

    Savunma ve güvenlik konuları kapsamında Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındığı toplantıda Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirtti.

    'PKK gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı'

    Terörle mücadele operasyonlarının kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, görevlerini başarıyla yerine getiren tüm personeli kutlayarak, "Terör örgütü PKK gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında ciddi şekilde sıkıştı. İnşallah bundan sonra da aynı ciddiyet ve samimiyetle diyalog ve koordinasyon içinde faaliyetleri yürütmek suretiyle bize verilen görevleri başaracağız" diye konuştu.

    Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmelerin İstanbul'da  yapıldığını hatırlattı. Bakan Akar, şöyle konuştu:

    "Diğer taraftan Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın NATO Genel Sekreteri ile  kararlaştırdıkları ayrıştırma adı altında toplantı vardı. Yunan komşularımız toplantıların bazılarına geldi, bazılarına gelmedi. Geleceklerini ifade ettiler, şubatta  o toplantıların tekrar başlayabileceğini değerlendiriyoruz. Ayrıca güven artırıcı önlemler çerçevesinde ikisi Atina'da biri Ankara'da olmak üzere üç toplantı yapıldı. Bunun dördüncüsünün tekrar Ankara'da olmasını bekliyoruz. Bunu da çeşitli şekillerde dile getirdik. Her zaman söylediğimiz gibi diyalogla, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, uluslararası hukuka uygun şekilde sorunların siyasi çözümler bulunmak suretiyle bitirilmesi, sonlandırılması ve güven içinde herkesin yaşamasını istiyoruz. Biz hem Ege'deki hem Akdeniz'deki hem de Kıbrıs'taki kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini her zaman olduğu gibi aynı ciddiyet ve samimiyetle, aynı dikkat ve hassasiyetle gözetmeye, takip etmeye devam ediyoruz. Burada bizim herhangi bir şekilde politika değişikliğimiz yok fakat diğer taraftan da bu olayların siyaseten çözülebileceğine inanıyoruz ve çözelim diyoruz. Bunun için de çalışıyoruz."

     

    Etiketler:
    NATO, Yaşar Güler, Yunanistan, PKK, Azerbaycan, Dağlık Karabağ, Türkiye, Türk-Rus Ortak Merkezi, Hulusi Akar
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