'Cezai ehliyeti yok' diyen Soylu'ya Özel'den yanıt: Gel psikiyatriste gidelim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, kendisine yönelik "Cezai ehliyeti yoktur. Yani 46'dır" ifadelerini kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım" diye cevap verdi.

Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener’in "Mehmet Ali Çelebi ve iki milletvekilinin istifasını ‘sarayın operasyonu' diye adlandıran ve linci başlatan Özgür Özel’in açıklaması!!!” paylaşımını alıntılayarak, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın Ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den yanıt geldi.

Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamda, "Hodri meydan Birlikte psikiyatri muayenesine gidelim. Sonucu kamuoyuna açıklayalım. Sen FETÖ'nün kumpas operasyonlarına alkış tutmuş FETÖ'nün kanallarında şimdi kolkola olduklarını yerden yere vurmuş bir zavallısın! Azılı bir nefret suçu failisin hacir altına alınman gerekir! Aman aman hadsiz Süleyman! Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun! Allah göstermesin" dedi.

Aman aman hadsiz Süleyman!



Sakın bize bir daha hakaret etme sonra hakaret ettiklerinin yanında bitiyorsun el etek öpüyorsun!



Allah göstermesin.#ÇarkçıSüleyman — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 1, 2021

Soylu'dan cevap

Soylu ise Özel'e verdiği cevapta "46 Özgür Yine yakalandın ÇARKÇI derken Ayıp ettin “Çarkçı Kemal”i herkes biliyor... Kemal Kılıçdaroğlu’na nefretini benim üzerimden niye kusuyorsun. Ayıp ayıp..." ifadelerini kullandı.

46 Özgür



Yine yakalandın

ÇARKÇI derken

Ayıp ettin



“Çarkçı Kemal”i herkes biliyor...

Kemal Kılıçdaroğlu’na nefretini benim üzerimden niye kusuyorsun.



Ayıp ayıp... https://t.co/i8aFi75g3s — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021

​CHP'li Özel, paylaştığı videoda "FETÖ terör örgütü diye yetkililerin ifade ettiği Manisa’daki cemaate karşı yapılmış bir operasyondan sonra bugün Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında olanları ziyaret ediyoruz" demişti.

Nedim Şener çok güzel yakalamışsın

Ancak



Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur

Yani 46’dır



😉 https://t.co/m6GMDE6Pjf — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021

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