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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu

    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Kuzey Kıbrıs'a 40 bin doz aşı ulaştırıldı

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    Türkiye
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    Kuzey Kıbrıs'ta resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs'a şimdiye kadar 40 bin doz aşı ulaştırıldığını söyledi.

    Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde ilk sözü alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasına, Meclis Başkanlığına seçilen Önder Sennaroğlu ve Meclis Başkan Yardımcılığı’na seçilen Armağan Candan’ı tebrik ederek başladı. Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında; pandemi döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına desteğinin tam olduğuna vurgu yapmak istediğini ifade etti.

    Yapılması düşünülen 5 + BM gayrı resmi konferansında Kıbrıs Türk halkının menfaatleri doğrultusunda hangi tutumların sergileneceği ve hangi adımların atılacağı noktasında başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere diğer yetkililerle değerlendirmeler yapacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un selamlarını getirdiklerini söyledi. Şu ana kadar 40 bin doz aşının Kuzey Kıbrıs'a ulaştığını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin aşı tedarikine devam ettirdikçe Kuzey Kıbrıs'a gerekli miktarı ulaştırmaya devam edeceklerini ifade ederek, önümüzdeki süreçte Kuzey Kıbrıs Meclis’inin kendilerine vereceği desteğin de son derece önemli olduğunu belirtti.

    Kuzey Kıbrıs Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu da konuşmasında ziyareti için Çavuşoğlu ve heyetine teşekkür etti. Sennaroğlu, Güney Kıbrıs'ın hasmane tutumuyla Doğu Akdeniz’deki gerginliği tırmandırmaya devam ettiğini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkı ile Anavatan Türkiye’nin omuz omuza olduğu müddetçe haklarımıza kimsenin dokunamayacağını kaydetti. 1974 Barış Harekatı’ndan sonra adaya barış geldiğini anımsatan Sennaroğlu, 47 yılı aşkın süredir görüşmelerin devam ettiği halde siyasi sonuca ulaşılamadığını belirtti.

    'Hiç kimsenin bir 47 yıl daha tahammülü kalmamıştır'

    Sennaroğlu, “Hiç kimsenin bir 47 yıla daha tahammülü kalmamıştır” diyerek 'olası bir çözümde Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün olmazsa olmazları olduğunu, Kıbrıs Türk halkında bu konunun büyük bir güven teşkil ettiğini' ifade etti. Pandemi sürecinin başından beri Anavatan Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkına koşulsuz destek sağladığını ifade eden Sennaroğlu, tıbbi malzeme yardımı, Acil Durum Hastanesinin yapımı ve aşıların gelmesi konusunda halkın Anavatanına müteşekkir olduğunu kaydetti. Sennaroğlu, “Bu bağlamda Sayın Türkiye Cumhuriyeriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a halkım adına teşekkürlerimi sunmak isterim. Ülkemizde yapacağınız çalışmaların hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.

    Kabulde Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan’ın yanısıra Meclis Divan heyeti üyesi Milletvekilleri; Erek Çağatay, Oğuzhan Hasipoğlu ve Aytaç Çaluda ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Beşçeri de hazır bulundu.

    Etiketler:
    Koronavirüs, Kuzey Kıbrıs, Mevlüt Çavuşoğlu
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