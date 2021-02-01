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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Şubat'ta köy okulların açılmasını kararlaştırdık. Olağan bir artış söz konusu olursa eğitime yeniden ara verilecektir. 8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel okulların eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak" dedi.

    Erdoğan, üç hafta sonra toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. 

    Türkiye'nin yeni bir anayasa tartışma vaktinin geldiğini belirten Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anaysa için harekete geçebiliriz" diye konuştu. 

    Erdoğan, gıda ürünlerinde tarla ile market arasındaki fiyat farklarının kendilerini de rahatsız ettiğini vurgulayarak, "Üç beş aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı. 

    Yüz yüze eğitime ilişkinde açıklamalarda bulunan Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta açılacağını duyurarak, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

    - Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki gücünü gösteren Türksat 5A'yı uzaya gönderdik. 5B'yi yaz başı fırlatacağız. Mikro uydu fırlatma tesisi kurma çalışmalarına başladık, uzak olmayan tarihte ülkemizin ve dostlarımızın uydularını uzaya göndereceğiz. 

    - 2021'i, yeni bir şahlanış yılı haline getirme gayreti içindeyiz. Sadece Ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz eserlerin kısa bir özeti bile kat ettiğimiz mesafeyi göstermeye yeterli olacaktır.

    - Elazığ ve Malatya'da 8 bin yeni konutun anahtarını hak sahiplerini verdik. 

    - ​Ülkemizde son 18 yılın en önemli özelliği demokraside ve ekonomide kesintisiz bir reform gündemine sahip olmasıdır. Reform dinamik bir süreci kapsıyor. Milletin beklentilerine göre yeni reform çalışmaları yapıyoruz. Her kim “Artık bu ülkede yeni reforma ihtiyaç yok” derse o kişi Türkiye’den de toplumdan da bihaberdir. Her alanda bölgesel liderlik politikası izliyoruz. Köklü reform çalışmaları artık ertelenemez. 

    'Reform paketlerimizin hedeflerini içeren çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız'

    - Hukuki ve ekonomik reform paketlerinin hazırlıklarını bir süre önce başlatmıştık. Adalet Bakanlığımız hukuki reform, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ekonomik reformlarla ilgili teknik çalışmalarını hamdolsun belirli bir seviyeye getirdi. Çok yakında reform paketlerimizin felsefesini, hedeflerini içeren kapsamlı bir çalışmayı kamuoyuyla paylaşacağız. 

    'Yeni bir anayasa tartışmasının vakti geldi'

    - Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar yeni bir anayasa tartışmasının vakti gelmiştir. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anaysa için harekete geçebiliriz. Bu çalışmanın milletin gözünün önünde olması zorunluluktur. Anayasa çalışması terör örgütüyle irtibatlı kesimlerin gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir.

    'Vatandaşlarımız tasarruflarında Türk Lirası'na dönmeye başladı'

    - Salgın süresince Türkiye'nin direnci kırılmadı, salgına karşı hep birlikte seferberlik yürüttük, yardım seferberliğini dünyaya gösterdik.

    - Uyguladığımız ekonomi politikalarını olumlu etkileri üçüncü çeyrekten itibaren makroekonomik verilerimize yansımaya başladı. Uluslararası analizler 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak 2 ülkenin Türkiye ile Çin olduğunu gösteriyor.

    - Vatandaşlarımız tasarruflarında yavaş yavaş Türk Lirası'na dönmeye başladı. Bu vesileyle tüm vatandaşlarıma ve milletime teşekkür ediyorum.

     'Gıdada piyasa denetimini kararlılıkla uygulayacağız'

    - Yüksek enflasyonun hem üretici hem de tüketici cephesinde oluşturduğu tahribatın farkındayız. Gıda enflasyonu en büyük tehditlerden biridir. Gıda ürünlerinde tarla veya fabrika ile market arasındaki fiyat farklarının ekonomik süreçler ve gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkması milletimizle birlikte bizi de rahatsız ediyor. Üç beş aç gözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz. Sıkıntının kaynağına indiğimizde kimi tüccarların açgözlülüğü yanında uluslararası alanda gıda fiyatlarında yaşanan yükselişi, bununla birlikte kuraklığın ve yapısal sorunların etkilerini de görüyoruz.  Gıdada piyasa denetimini kararlılıkla uygulayacağız. Gıda komitesi gereken tedbirleri almaya başladı. 

    - Erken uyarı sistemi kurarak hızlı ve etkin karar alma mekanizması oluşturacağız. Rekabet Kurulunu etkin şekilde harekete geçireceğiz.

    - İstihdam konusunda özel sektöre çağrı yapıyorum, gelin bu işi daha önce yaptığımız gibi bir seferberliğe dönüştürelim.

    '1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek'

    - Yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. 

    - Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık. Vaka artışı görülürse tekrar değerlendirilecek. 

    - 8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek.

     

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